Navaľného odsúdenie: Rakúsko očakáva súhlas EÚ s novými sankciami voči Rusku

VIEDEŇ - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg očakáva, že Európska únia uvalí v súvislosti s prípadom Alexeja Navaľného, najvýznamnejšieho kritika Kremľa, na Rusko nové sankcie. Tento krok by mohol byť prijatý na pondelňajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ, povedal v rozhovore pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag.

"Na rokovaní Rady pre zahraničné veci prediskutujeme vhodné reakcie na prípad Navaľného," uviedol Schallenberg. Zahŕňalo by to pravdepodobne cielené opatrenia voči jednotlivcom i organizáciám v rámci novovytvoreného sankčného mechanizmu EÚ zameraného na porušovanie ľudských práv. Šéfovia diplomacií zrejme požiadajú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o poskytnutie zoznamu osôb a organizácií, ktorým by mohol byť zakázaný vstup do EÚ, resp. zmrazený majetok.

Schallenberg očakáva medzi 27 členskými štátmi "výraznú podporu" pre sankcie, dodal však, že "musia byť politicky rozumné a právne nenapadnuteľné". "Inak si podpílime konár, na ktorom sedíme," povedal a pripomenul, že niekoľko ľudí zo sankčných zoznamov podniklo v minulosti právne kroky s cieľom dosiahnuť svoje vyradenie z dôvodu nedostatku dôkazov.

Schallenberg vyzval na jednotný postoj EÚ k Moskve. "Komentovanie toho, čo sa deje v Rusku, a hrozenie sankciami nestačí," konštatoval. Navaľného v sobotu odsúdili v dvoch prípadoch. Najskôr odvolací súd potvrdil nepodmienečný trest v prípade údajnej sprenevery desiatok miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher, neskôr mu ten istý súd potvrdil pokutu za údajné ohováranie veterána druhej svetovej vojny. Oba procesy boli označil Navaľnyj za politicky motivované.