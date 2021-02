KORONAVÍRUS Asociácia zamestnávateľských zväzov vyzýva vládu, aby schválila dodávku ruských vakcín

"V momentálnej situácii nie je na mieste presadzovať geopolitické záujmy, ale hľadieť na ľudské životy. Čakať na povolenie registrácie od Európskej liekovej agentúry môže spôsobiť, že nás predbehnú iné krajiny a vakcín bude na trhu nedostatok, čím by výrazne mohla stúpnuť aj cena za Sputnik V," uviedol generálny sekretár AZZZ Oto Nevický.

AZZZ víta rozhodnutie premiéra SR Igora Matoviča (OĽANO) zabezpečiť pre Slovensko ruskú vakcínu Sputnik V. Vládu vyzvala, aby v čo najkratšom čase zabezpečila registráciu a dodávku ruskej vakcíny a následne udelila povolenie očkovať všetkým lekárom, ktorí splnia podmienky skladovania a manipulácie s vakcínou. V prípade vyššej ceny u ruskej vakcíny sú podľa AZZZ zamestnávatelia pripravení doplatiť zamestnancovi rozdiel v cene. Tento doplatok by sa stal daňovo uznateľným nákladom a u zamestnanca by nebol zahrnutý do zdaniteľných príjmov.

Asociácia poukázala na to, že vakcína Sputnik V podľa rôznych štúdií dosahuje účinnosť 91,6 percenta, vedľajšie účinky sú iba mierne a zároveň je možné skladovať ju pri teplote dva až osem stupňov Celzia. Pandemická komisia v utorok (16. 2.) odporučila vláde, aby začala rokovať s ruskou stranou a vzhľadom na závažnú epidemickú situáciu a nedostatok vakcín zaobstarala dostatočné množstvo vakcín Sputnik V.