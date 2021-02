Romantické FOTO sa zmenilo na horor: Turek mal zhodiť tehotnú manželku (†32) z útesu kvôli poistke

ANKARA - Turecký manžel pózoval so svojou tehotnou manželkou na romantickej fotografii na vrchole útesu len chvíľu predtým, ako ju mal zhodiť z výšky, aby si mohol nárokovať peniaze z jej poistky. Hakan Aysal (40) bol zatknutý za vraždu svojej ženy Semry a ich nenarodeného dieťaťa počas dovolenky v Údolí motýľov v tureckej provincii Mugla.

Tragédia sa odohrala v júni 2018 v čase, keď sa pár spolu fotografoval na útese. Prokurátori podľa portálu MalOnline tvrdia, že „nehoda“ bola v skutočnosti vražda, ktorú spáchal Aysal, aby mohol speňažiť poistenie, ktoré uzavrel krátko pred smrťou Semry. Tá bola v siedmom mesiaci tehotenstva.

V obžalobe z trestného činu úmyselnej vraždy sa uvádza, že Aysal čin plánoval tak, že v manželkinom mene najskôr uzavrel úrazové poistenie osôb s plnením 400-tisíc tureckých lír (cca 47 500 eur), ktorého bol výhradným príjemcom. Jediným dôvodom prečo manželia sedeli tri hodine na vrchole útesu bolo, že sa chcel muž ubezpečiť, že sa v okolí nenachádzajú žiadni svedkovia. Keď nadobudol pocit, že sú sami, svoju ženu zhodil. Netrvalo dlho a Aysal požadoval vyplatenie poistného, no to bolo odmietnuté po zverejnení správ o vyšetrovaní. Najvyšší súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Obžaloba žiada pre Aysala doživotie.

Súd prostredníctvom videohovoru vypočul brata obete Naima Yolcu. „Keď sme išli do Inštitútu súdneho lekárstva po telo, Hakan sedel v aute. Moja rodina a ja sme boli zničení, ale Hakan nevyzeral byť smutný," uviedol Yolcu a dodal, že jeho sestra bola vždy proti bratiu si pôžičiek, no po jej smrti sa dozvedeli, že mala tri pôžičky, ktoré si v jej mene zobral muž.

Aysal bol požiadaný, aby vysvetlil odsek v úrazovom poistení, v ktorom sa uvádza, že bude jediným dedičom, ak Semra zomrie. Uviedol, že podmienky zmluvy veľmi neskúmal. Papierovanie vybavil úradník. On to len manželke priniesol, aby to podpísala. Nevedel, že takýto bod existuje.

Semrin brat však krútil hlavou nad tým, načo jeho sestre vlastne takéto poistenie bolo, keď sa bála výšok, a tak nemala záujem ani o žiadne extrémne športy.

Aysal zodpovednosť za smrť manželky poprel. "Po odfotografovaní moja žena vložila telefón do svojej tašky. Neskôr ma požiadala, aby som jej ho podal. Vstal som a potom som počul, ako za mnou manželka kričí, keď som odišiel o pár krokov ďalej, aby som vybral telefón z jej tašky. Keď som sa otočil späť, nebola tam. Nesotil som moju manželku," tvrdí.

Vyšetrovanie pokračuje.