KORONAVÍRUS Izrael dosiahol nový míľnik: Už štyri milióny obyvateľov dostali prvú dávku vakcíny

"Chcel by som vyzvať 570.000 ľudí starších ako 50 rokov, ktorí ešte neboli zaočkovaní. Takmer 100 percent úmrtí a ťažkých priebehov ochorenia je sústredených v tejto skupine," povedal Netanjahu. "Dajte sa zaočkovať a majte pri tom na zreteli ochranu zdravia a návrat k predchádzajúcemu životu," dodal. Premiér tiež varoval, že ak nebude zaočkovaný dostatok ľudí, nemocnice budú preťažené a bude potrebné zaviesť ďalší lockdown. Viac ako 2,6 milióna ľudí v Izraeli, ktorý má 9,3 milióna obyvateľov, dostalo už druhú dávku vakcíny. Podľa výskumnej webovej stránky Our World in Data (Náš svet v dátach) je Izrael svetový líder v počte zaočkovaných na 100 obyvateľov.

Izrael by mal v od nedele opäť otvárať nákupné strediská a centrá voľného času, no niektoré budú prístupné iba pre tých, ktorí sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 alebo prekonali túto chorobu. Kabinet v pondelok schválil plán na postupné rušenie obmedzení po treťom celonárodnom lockdowne. Od nedele sa v súlade so systémom semaforov umožní návrat do škôl ďalším ročníkom. Zelenou, žltou, oranžovou a červenou farbou sa označí miera infekcie v oblasti.

Rovnako sa v nedeľu otvoria nákupné centrá, trhy, obchody, múzeá, knižnice a synagógy pri dodržaní prísnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Tí, ktorí už dostali obe dávky vakcíny alebo prekonali chorobu, môžu získať špeciálny certifikát alebo "zelený pas" týždeň po zaočkovaní, ktorý im umožní vstup do ďalších zariadení. Stravovacie zariadenia ostávajú naďalej zatvorené.