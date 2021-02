Žiadatelia o azyl v Mexiku sa radujú: USA plánujú časť z nich pustiť do krajiny

Ilustračné foto

SAN DIEGO - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v piatok oznámila plány, na základe ktorých by desaťtisíce žiadateľov o azyl mohli vstúpiť z Mexika do USA, kde by počkali na vypočutie imigračnými súdmi. Informovala o tom agentúra AP.