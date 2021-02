KORONAVÍRUS WHO a EÚ spúšťajú program na pomoc s vakcínami pre šesť postsovietskych republík

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Fateh Guidoum

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spúšťa spolu s EÚ program v hodnote 40 miliónov eur, ktorý má pomôcť s dodávkou vakcín do šiestich krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Oznámil to vo štvrtok regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge, informovala agentúra AP.