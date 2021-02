EÚ navrhla predlženie dočasného uplatňovania pobrexitovej dohody do konca apríla

Dôvodom predlženia dočasného uplatňovania pobrexitovej dohody je skutočnosť, že tento dokument nebol preložený do všetkých 24 úradných jazykov členských krajín Európskej únie a ratifikovaný Európskym parlamentom (EP). "Ide o technické predlženie, ktoré poskytne potrebný čas na právnu a jazykovú revíziu v 24 jazykoch EÚ a na preskúmanie zo strany Európskeho parlamentu a Rady EÚ," uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie.

Tento návrh musí schváliť Rady pre partnerstvo, čiže spoločný výbor zložený zo zástupcov EÚ a Spojeného kráľovstva. Jeho spolupredsedom je slovenský eurokomisár a podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Ak Rada pre partnerstvo návrh EK súhlasí, pobrexitová dohoda o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa bude predbežne vykonávať do 30. apríla, to znamená bez ratifikácie oboma stranami. Ak spoločný výbor návrh na predĺženie odmietne, Európsky parlament bude musieť zvolať mimoriadne zasadnutie do 28. februára, aby bol tento dokument schválený a zabránilo sa legislatívnemu vákuu. Dohoda o obchode a spolupráci bola dosiahnutá 24. decembra, už počas dovolenkového obdobia poslancov Európskeho parlamentu, takže nezostával čas na dokončenie ratifikačného procesu do 31. decembra, ako sa pôvodne predpokladalo.