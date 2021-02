V americkom Senáte sa začal druhý impeachment Donalda Trumpa

Očakáva sa, že proces bude prebiehať do nedele alebo pondelka, uviedla televízna stanica CNN s odvolaním sa na demokratických senátorov. Úlohu žalobcov zastáva deväť vybraných demokratických kongresmanov zo Snemovne reprezentantov. Ich cieľom je presvedčiť dvojtretinovú väčšinu 100-členného Senátu, aby na konci procesu uznali Trumpa za vinného. Samotným obvinením sa však bude Senát zaoberať až v stredu. V priebehu utorka bude rozprava zameraná na jeden z kľúčových argumentov Trumpových právnikov, ktorí tvrdia, že celý proces impeachmentu je protiústavný, pretože Trump už nie je prezidentom. Diskusia by mala trvať štyri hodiny a senátori budú následne hlasovať, či je proces v súlade s ústavou.

Počnúc stredou bude mať každá strana na predloženie svojich argumentov 16 hodín. Táto časť procesu bude trvať pravdepodobne do víkendu, informuje stanica BBC. Senátori sa potom budú môcť pýtať otázky. Trump je jediným prezidentom USA, na ktorého bola podaná ústavná žaloba až dvakrát v priebehu jeho funkčného obdobia. Prvýkrát čelil pokusu o impeachment v decembri 2019, ktorý však Senát napokon odmietol. Prvý impeachment súvisel s obvineniami, že Trump v júli 2019 zneužil svoje právomoci, keď v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským žiadal, aby bolo na Ukrajine začaté vyšetrovanie syna demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena. Trump sa v prípade nevyhovenia svojej požiadavke údajne vyhrážal zastavením vojenskej pomoci Kyjevu za takmer 400 miliónov dolárov.

Demokrati vtedy vykonali rozsiahle vyšetrovanie na základe ktorého vypracovali obvinenia. Senát však napokon Trumpa spod obvinení oslobodil. Tentokrát je voči Trumpvi vznesené len jedno obvinenie, a to v súvislosti s udalosťami zo 6. januára, ktoré televízne stanice vysielali naživo. Trumpovi prívrženci vtedy dokonca vtrhli do komory Senátu, kde sa proces ústavnej žaloby odohráva, pripomína agentúra AP. Napriek tomu sa očakáva, že Senát impeachment aj teraz odmietne. Demokrati majú v tejto hornej komore Kongresu len 50 kresiel, na svoju stranu by tak museli získať až 17 republikánov.

Trumpovi stúpenci vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Joea Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opakovane burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní prezidentských volieb a vyzýval ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump však popiera, že ich nabádal k násilnostiam.