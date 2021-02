Sestrička Martina dostala KORONAVÍRUS pár dní po očkovaní: Nie je to nelogické, tvrdí lekár

Martina, ktorá od jari stojí v prvej línii v boji proti koronavírusu, na jeseň nastúpila na covidové oddelenie. Podľa serveru Novinky.cz dostala prvú dávku vakcíny od firmy Pfizer 13. januára a deň po očkovaní dostala nádchu. „Tomu som neprikladala váhu. Nádchu mám v tomto období bežne. Lenže začalo byť zle aj môjmu partnerovi. Potom zistil, že sa nakazil covidom. Keď som na štvrtý deň po vakcinácii stratila chuť aj čuch, test nasledujúci deň len potvrdil, čo som už vedela,“ citoval server zdravotníčku. „Dostala som prvú dávku očkovania, takže som vedela, že ma v lepšom prípade ochráni z polovice,“ dodala.

Martina sa domnieva, že sa infikovala od partnera, a to tesne pred očkovaním. „Napodiv, on sa s tým vyrovnal lepšie než ja, hoci mal o niečo vyššiu teplotu. Ja som mala dva týždne teploty ľahko cez 37 stupňov, ale trpela som silnými bolesťami hlavy. Hlava sa mi často točila, bolelo ma celé telo, dosť ruky a nohy,“ opísala svoj priebeh nákazy sestrička. „Teraz som už druhý týždeň v práci, ale stále u mňa pretrváva silná únava. Bolia ma ruky aj nohy a som schopná spať aj dvanásť hodín v kuse,“ doplnila. Podľa Martininých slov sa koronavírusom po očkovaní infikovala aj jej kolegyňa. Ani ona nemala bezpríznakový priebeh.

Či sa pod ich nákazu po prvej dávke vakcíny podpísala britská mutácia koronavírusu, je nateraz nejasné. „Nikto v našich vzorkách nič neskúmal, teda neviem, akú mutáciu tohto typu koronavírusom som prekonala,“ povedala Martina.

Lekár Jindřich Olšovský z Brna nepovažuje za nelogické, že niekoľko zdravotníkov chytilo covidovú infekciu po prvej vakcinácii. „Nepovažujem to za nelogické. Podľa dostupných informácií je ochrana po prvej dávke zhruba päťdesiat percent. To je jedna vec. Druhá je, že ani 50-percentnú ochranu nezískate okamžite po vpichu vakcíny. Môže trvať aj dva týždne, než začne organizmus chrániť. A je tu, samozrejme, aj možnosť, že človek, ktorý prejde na prvú dávku, je už po kontakte s pozitívnym bez príznakov a prejaví sa to neskôr,“ vysvetlil doktor.