KORONAVÍRUS Babiš chce, aby sa od marca mohli registrovať na očkovanie ľudia nad 60 rokov

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš v nedeľu oznámil, že navrhne, aby sa ľudia starší ako 60 rokov mohli od marca registrovať a rezervovať si termín na očkovanie proti novému koronavírusu. Informoval o tom portál ČT24 s tým, že rokovať by sa o tomto návrhu malo budúci týždeň.

Aktuálne sú v ČR očkovaní prioritne zdravotníci, seniori nad 80 rokov a klienti a zamestnanci v domovoch dôchodcov. Tieto skupiny mali byť podľa pôvodného plánu zaočkované do konca februára, neskôr sa udávala polovica či koniec marca. "Navrhnem, aby sme otvorili ďalšiu registráciu od 1. marca pre vekové kategórie 60 plus," povedal Babiš s tým, že prednosť pri podaní vakcíny musia mať zároveň osoby trpiace viacerými ochoreniami.

V ČR sa očkovanie spustilo 27. decembra 2020. Aktuálne sa očkuje látkami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna a v nasledujúcich dňoch by sa mala začať podávať i vakcína od firmy AstraZeneca, ktorej prvá dávka dorazila do ČR v sobotu. Dosiaľ dostalo vakcínu v Česku podľa slov Babiša 346.439 ľudí - 91.059 z nich už dostalo i druhú dávku. Vakcína už bola podaná 98.985 seniorom starším ako 80 rokov. Do Česka zatiaľ dorazilo 511.710 dávok vakcín, dodal.

V pondelok sa vláda ČR bude podľa slov Babiša zaoberať testovaním na školách, čo by umožnilo návrat žiakov do škôl, píše portál Novinky.cz. Návrh na pravidelné testovanie žiakov podal v nedeľu minister školstva Robert Plaga. Babiš v nedeľu na Facebooku zároveň ľudí varoval, aby ochorenie COVID-19 nepodceňovali a v prípade príznakov vyhľadali lekára, aby mohli byť následne dohľadané i osoby, s ktorými boli v úzkom kontakte.