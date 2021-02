KORONAVÍRUS V Maďarsku pribudlo 1160 prípadov, vláda odložila sčítanie obyvateľov

Aktuálne je infikovaných celkovo 82.661 osôb, čo je o 979 menej, než hlásili v nedeľu. Z ochorenia sa dosiaľ zotavilo 281.839 ľudí. V nemocničnom ošetrení je 3717 osôb, o 139 viac než predchádzajúci deň. Počet chorých pripojených na pľúcnu ventiláciu stúpol o štyroch na 295.

Proti vírusu SARS-CoV-2 zaočkovali v Maďarsku doteraz 289.042 ľudí, z ktorých 107.592 dostalo aj druhú dávku očkovacej látky. Šéf rezortu ľudských zdrojov Miklós Kásler v nedeľu informoval, že Národné centrum zdravia udelilo povolenie na použitie ruskej vakcíny Sputnik v Maďarsku.

Od vypuknutia pandémie koronavírusu potvrdili v Maďarsku nákazu 377.655 ľuďom a v súvislosti s covidovým ochorením evidujú 13.155 úmrtí.

Vláda odložila sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľstva v Maďarsku, ktoré bolo pôvodne plánované na tento rok, sa pre pandémiu nového druhu koronavírusu bude konať na jeseň budúceho roka, vyplýva z vládneho nariadenia zverejneného počas uplynulého víkendu v štátnom vestníku.

Podľa spravodajského servera Index.hu vláda v nariadení upravujúcom ochranné opatrenia v čase núdzového stavu uvádza, že zber údajov sčítania sa bude konať v období od 1. októbra do 20. novembra 2022. Proces spracovania dát potrvá do 28. novembra 2023. Pôvodne sa 16. sčítanie ľudu malo uskutočniť od 1. mája do 28. júna 2021.

