Zatýkanie pred súdom s Navaľným: Ruská polícia obkolesila celú budovu, platia prísne opatrenia

Podľa spravodajského servera Meduza.io polícia v podchodoch v okolí súdu zadržala viac ako 20 ľudí. Spravodajca portálu uviedol, že ani jeden z nich neskandoval, ani nijako inak nevyjadroval podporu Navaľnému. Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že ide o výjazdné zasadnutie súdu, keďže miesto konania pojednávania s Navaľným pre veľký záujem novinárov preložili do inej súdnej budovy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Pojednávanie by sa malo začať o 11.00 h miestneho času (09.00 h SEČ). Navaľného tam dopravili z vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina. Súd sa bude zaoberať podnetom Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), ktorá v prípade Navaľného žiada zmenu podmienečného trestu väzenia na nepodmienečný. Ide o verdikt vynesený v kauze Yves Rocher v decembri roku 2014, keď bol Navaľnyj odsúdený na podmienečný trest 3,5 roka odňatia slobody so skúšobnou dobou päť rokov za spreneveru 30 miliónov rubľov (približne 327.500 eur) spoločnosti Yves Rocher Vostok a ďalších štyroch miliónov z inej firmy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Navaľnyj v tejto kauze figuroval spolu so svojím bratom Olegom. Obaja celý prípad označovali za vykonštruovaný a politicky motivovaný. Podľa rozhodnutia súdu sa Alexej Navaľnyj mal v súlade s podmienkami svojho podmienečného trestu dvakrát mesačne dostaviť na stretnutie s probačným úradníkom. V auguste 2017 bola skúšobná doba Navaľnému predĺžená do 29. decembra 2020, pretože na schôdzku s probačným úradníkom sa opakovane nedostavil a polícia voči nemu začala aj tri správne konanie v iných veciach.

Kým bol Navaľnyj v nemocnici v Nemecku, ruské úrady ho nekontaktovali. Keď bol z nemocnice prepustený, pokúsili sa o kontakt - Navaľnyj však reagoval len raz, keď oznámil, v ktorom hoteli v Berlíne je ubytovaný. Vzhľadom na tento jeho prístup naňho ruské úrady 29. decembra 2020 vydali zatýkací rozkaz.

Do Ruska sa Navaľnyj vrátil 17. januára, pričom hneď na letisku v Moskve bol zadržaný. O deň neskôr ho súd vzal do väzby. Navaľného uväznenie vyvolalo posledné dva víkendy po celom Rusku protesty, ktorých účastníci požadovali jeho prepustenie. Polícia zakaždým zadržala stovky účastníkov, pričom používala aj silové prostriedky. Navaľného tím medzičasom vyzval jeho priaznivcov, aby sa na zhromaždeniach na jeho podporu zišli aj v utorok.

Navaľného advokát predložil súdu doklady o jeho liečení v Nemecku

Advokát väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v utorok pred súdom v Moskve predložil potvrdenia, z ktorých vyplýva, že jeho mandant 15. januára v Nemecku ukončil liečbu po pokuse o otrávenie. Advokát Vadim Kobzev zdôraznil, že ak by Navaľného v deň jeho návratu 17. januára nezadržali priamo na letisku, nasledujúce ráno by išiel na inšpekciu, aby sa prihlásil svojmu probačnému úradníkovi.

Podľa spravodajského portálu Meduza.io Kobzev požiadal súd, aby k spisu pripojil originálne osvedčenie vydané klinikou Charité v Berlíne, kde bol Navaľnyj po pokuse o vraždu liečený. Uvádza sa v ňom, že Navaľnyj bol najskôr hospitalizovaný a potom v Berlíne podstúpil rehabilitáciu. Jeho advokát tiež žiada, aby bola do spisu vložená aj kópia oznámenia, ktorým príslušnému oddeleniu Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) oznamoval, že Navaľnyj sa nedostaví na registráciu u probačného úradníka.

Advokát Navaľného poukázal aj na to, že rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Yves Rocher nebolo v skutočnosti vykonané: Navaľnému bolo vyplatené odškodné, ale trest mu nebol zrušený. Po Kobzevovom vystúpení vyhlásila sudkyňa prestávku v zasadnutí súdu, aby sa prokuratúra mohla oboznámiť s novými materiálmi v spise. Prokuratúra následne napr. namietala, že lekárske potvrdenie z berlínskej kliniky je datované 15. januárom 2021, pričom to, čo sa dialo s Navaľným v období od 23. septembra 2020 do 15. januára 2021, tento dokument neobsahuje.

Predseda súdu sa vzdal funkcie

Predseda okresného súdu v Moskve, ktorý v utorok pojednáva v kauze opozičného politika Alexeja Navaľného, sa vzdal funkcie. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Meduza.io.

Portál dodal, že krátko pred začiatkom pojednávania sa objavila aj informácia, že pojednávanie bude viesť iná ako pôvodne určená sudkyňa. Tá vo svojom vystúpení v súdnej sieni uviedla, že verdikt v kauze vynesie ešte dnes.