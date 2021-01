Nemecko od soboty zakáže vstup osobám z oblastí, kde sa šíria mutácie KORONAVÍRUSU

BERLÍN - Nemecko od soboty zakáže vstup na svoje územie osobám prichádzajúcim z oblastí, kde sa vo veľkej miere rozšírili nákazlivejšie varianty nového koronavírusu. Zákaz sa bude týkať leteckej, železničnej, autobusovej i lodnej dopravy a potrvá do 17. februára. Rozhodla o tom v piatok nemecká vláda, uviedla agentúra DPA.

Zákaz sa vzťahuje od soboty na Brazíliu, Veľkú Britániu, Írsko, Juhoafrickú republiku (JAR), Portugalsko a od nedele aj na africké štáty Lesotho a Eswatini (bývalé Svazijsko). Nemecké ministerstvo vnútra pre DPA potvrdilo, že zákaz bude mať viacero výnimiek vrátane všetkých nemeckých občanov, ako aj cudzincov žijúcich v Nemecku, tranzitných pasažierov či prepravu tovarov. Medzi ďalšie výnimky zo zákazu patrí i preprava zdravotníckeho personálu, lety záchrannej služby, preprava orgánov na transplantáciu a preprava "z naliehavých humanitárnych dôvodov".

Sprísnenie podmienok vstupu už vo štvrtok avizoval nemecký minister vnútra Horst Seehofer. Postihnuté pritom budú najmä letecké spoločnosti - len aerolínie Lufthansa ponúkajú týždenne 55 spiatočných letov do spomenutých rizikových krajín. Ako píše denník Die Welt, vláda cesty do Nemecka v posledných týždňoch a mesiacoch postupne výrazne obmedzuje. Do jednej z troch rizikových kategórií momentálne radí približne 160 z takmer 200 krajín sveta.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Pre ľudí prichádzajúcich z krajín zaradených medzi najmenej rizikové platí povinnosť absolvovať test najneskôr 48 hodín po príchode do Nemecka a desaťdňovú karanténu, ktorú je možné ukončiť po piatich dňoch v prípade negatívneho výsledku testu. Pre zhruba 40 krajín zvyšných dvoch kategórií, vrátane tých, kde sa vyskytuje mutácia koronavírusu, sú pravidlá sprísnené od minulého týždňa, odkedy sa pri vstupe vyžaduje preukázanie sa negatívnym výsledkom testu.