KORONAVÍRUS Hromadné očkovanie je bezprecedentnou logistickou výzvou v dejinách USA, tvrdí Biden

Joe Biden dostal druhú dávku vakcíny proti Covid-19

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden v pondelok vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty sa do leta priblížia k dosiahnutiu kolektívnej imunity voči infekčnej chorobe COVID-19. Na tlačovej konferencii v Bielom dome Biden zároveň uviedol, že všetci Američania, ktorí majú záujem o očkovanie proti covidu, by vakcínu mali dostať do jari.