Riziko násilností vo Washingtone trvá: Národná garda tam zostane do marca

WASHINGTON - Niekoľko tisíc príslušníkov Národnej gardy USA povolaných do Washingtonu kvôli inaugurácii prezidenta USA Joea Bidena zostane na mieste do polovice marca. Dôvodom ich nasadenia v metropole sú "pretrvávajúce hrozby".

Uviedli to v pondelok predstavitelia Pentagónu, ktorí však nešpecifikovali charakter hrozieb. Spresnili, že informácie o nich pochádzajú od Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Agentúra AFP pripomenula, že vo Washingtone stále vládne napätá atmosféra a obavy z možného zopakovania násilností, akými bol útok stúpencov exprezidenta USA Donalda Trumpa na Kapitol zo 6. januára. Tieto obavy vyvoláva proces pre ústavnú žalobu voči Trumpovi, ktorý sa začne po 8. februári.

Útok na Kapitol, ktorý si vyžiadal päť mŕtvych a bol označený za povstanie, viedol k tomu, že armáda zvýšila počet vojakov Národnej gardy rozmiestnených vo Washingtone z niekoľkých stovák na 25.000 v čase inaugurácie prezidenta Joea Bidena konanej 20. januára.

Veľká časť centra mesta bola vtedy uzavretá. Inaugurácia sa pre prísne bezpečnostné, ako aj koronavírusové opatrenia konala bez obvyklej účasti státisícov ľudí. Pokiaľ ide o hliadkovanie v meste, v pondelok zostalo v službe asi 13.000 záložníkov. Do konca januára by sa ich počet mal znížiť na asi 7000 a v polovici marca by ich malo byť zhruba 5000.