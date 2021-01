EÚ zatiaľ nové sankcie pre Rusko nechystá: Počká si na súd s Navaľným

BRUSEL - Nové sankcie EÚ voči Rusku momentálne nie sú v hre, situáciu však môžu zmeniť snahy o odstavenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného z politiky prostredníctvom justície. Uviedol to v pondelok šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.

Európski diplomati podľa Korčoka kritizovali skutočnosť, že Navaľného zadržali po návrate do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z následkom pokusu o otravu nervovoparalytickou látkou novičok. Rada ministrov odsúdila aj hromadné zatýkanie demonštrantov počas sobotňajších protestov v ruských mestách, ktorí požadovali prepustenie Navaľného. Ministri zdôraznili, že ľudia majú právo slobodne prejaviť svoj názor, aj keď je kritický voči vláde.

"EÚ vyzýva na jeho (Navaľného) prepustenie, ale najmä na to, aby mu bol umožnený spravodlivý proces pred súdmi Ruskej federácie," uviedol Korčok s odkazom na súd, ktorý sa má konať 2. februára. Podľa jeho slov Rusku nové sankcie momentálne nehrozia a EÚ chce dokázať, že sa nechce "donekonečna" opierať len o politiku sankcií. Zároveň zdôraznil, že ak by bola snaha Navaľného úplne eliminovať z politického života, tak pre Úniu to bude nová situácia.

Korčok upozornil, že hoci má Únia s Ruskom dlhodobo odlišné názory na rôzne veci, existuje snaha diskutovať o záležitostiach, kde obe strany môžu mať pozitívnu agendu. Tieto snahy však podľa neho opakovane zatieňujú problematické situácie, ako je aj prípad Alexeja Navaľného.

"Pokus o Navaľného vraždu a jeho zadržanie sú absolútne neprijateľné a v rozpore so všetkými princípmi, ale chceme narábať s nástrojom, ako sú sankcie opatrne, chceme dať priestor na spravodlivý súdny proces," vysvetlil Korčok.

To má byť aj podstatou avizovanej februárovej návštevy šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella v Moskve. Korčok uviedol, že patril do skupiny diplomatov, ktorý Borrellovu iniciatívu podporili. Podľa musí Únia Rusku jasne tlmočiť, čo je pre ňu neprijateľné.

Šéf slovenskej diplomacie pri tejto príležitosti vyzval, aby do Ruska mohla konečne vycestovať misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a preskúmať okolnosti vlaňajšej otravy Navaľného zakázanou chemickou látkou.