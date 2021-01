Kremeľ obvinil americké veľvyslanectvo zo zasahovania do vnútorných záležitostí

MOSKVA - Kremeľ v nedeľu obvinil americké veľvyslanectvo v Rusku zo zasahovania do vnútorných záležitostí krajiny. Urobil tak v súvislosti s varovaním pre občanov USA nachádzajúcich sa v Rusku, aby sa vyhli sobotňajším protestom na podporu opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktoré sa konali v desiatkach miest, uviedla agentúra AFP.

"Samozrejme, že takéto varovanie sú nevhodné," povedal Dmitrij Peskov, hovorca prezidenta Vladimira Putina, v rozhovore pre reláciu "Moskva. Kremeľ. Putin" televízie Rossija 1. "A samozrejme nepriamo ide o zasahovanie do našich vnútorných záležitostí," dodal. Peskov tiež veľvyslanectvu USA vyčítal "nepriamu" podporu porušovaniu ruských zákonov a "nepovolených protestov". "Keby sa podobne zachovala ruská ambasáda v USA, keď boli v Spojených štátoch nepokoje, a oni tam neprestali, pravdepodobne by to vo Washingtone spôsobilo určitý pocit nepohodlia," povedal Peskov.

Ďalej poznamenal, že rešpektuje všetky politické názory, ale je "kategoricky proti účasti na nezákonných akciách". Zhromaždenia, aké boli v sobotu, sú podľa neho prospešné pre tých, ktorí chcú situáciu ďalej destabilizovať. "V skutočnosti sa to nedeje, pretože — na to nezabúdajte, teraz si mnohí povedia, že veľa ľudí išlo na nepovolené akcie. Nie, prišlo málo ľudí. Mnoho ľudí volí Putina," konštatoval Peskov, citovaný agentúrou Interfax. Podobne ešte v sobotu reagoval aj rezort ruskej diplomacie, ktorý obvinil veľvyslanectvo USA v Moskve, že už v piatok zverejnilo trasy protestných pochodov v Moskve, Petrohrade a viacerých ďalších ruských mestách. Ambasáda trasy zverejnila v rámci varovania pre amerických občanov, ktorým odporúčala, aby sa pochodom radšej vyhli.

Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie v tejto súvislosti požiadala veľvyslanectvo USA o vysvetlenie. "Americkí kolegovia nám to budú musieť vysvetliť," zdôraznila. Ambasáda USA v sobotu vydala vyhlásenie, v ktorom podporila právo ruských občanov na organizovanie pokojných protestov. Vyjadrila tiež obavy z toho, že ruské úrady podnikajú kroky na potlačenie protestných zhromaždení. Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach ruských miest a zúčastnili sa na nich desaťtisíce ľudí. Podľa ľudskoprávnej organizácie OVD-Info na nich zadržali 3521 osôb, najviac v Moskve (1398) a Petrohrade (526).