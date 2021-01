Ignorácia lockdownu: FOTO Muž odjazdil 530 km kvôli kebabu, zlatý klinec prišiel cestou domov!

Ako uviedla polícia z Avonu a Somersetu na svojom účte na Twitteri, k havárii došlo v stredu okolo 16.00 h. miestneho času na diaľnici M5 pri meste Portishead, kúsok od Bristolu.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP/Peter Steffen

Šofér bieleho BMW uviedol, že išiel z Exeteru do Coventry (cca 530 km), aby si tam kúpil kebab a cestou späť mal kolíziu. Polícia zistila, že nemá vodičský preukaz a navyše ani poistenie auta, v ktorom viezol svoju manželku a dve malé deti.

Polícia informovala, že muž dostal pokutu za porušenie nariadení o lockdowne, a tak isto za vedenie vozidla bez vodičáku a poistenia. Do havárie neboli zapojené žiadne iné vozidlá.

RTC on the #M5 at #Portishead

The driver had no licence or insurance

He had his wife, and 2 young children in the vehicle.

They were returning to Exeter from Coventry where they had travelled to buy a kebab...

Driver reported for various offences including the #Covid breach pic.twitter.com/M2rXbzvo5B