KORONAVÍRUS Žena prišla o svojho snúbenca (†32): Ľudí prosí, začnite to brať konečne vážne!

LONDÝN - Snúbenica predtým zdravého muža, ktorý zomrel v nemocnici po dvojtýždňovom boji s covidom-19, prosí ľudí, aby koronavírus brali vážne. Amy Skallistová (31), ktorá žije v Bromley na juhovýchode Londýna, tvrdí, že tí, ktorí bezohľadne ignorujú pravidlá lockdownu, by mali prestať pandémiu podceňovať, lebo môžu byť ďalší na rade.

U Sama Akadiho sa začali príznaky koronavírusu prejavovať 7. januára a nasledujúci deň podstúpil test, ktorý bol pozitívny. Keď sa jeho kašeľ zhoršil, zavolali s priateľkou na záchrannú linku, kde im povedali, aby okamžite prišli do nemocnice. Lenže behom niekoľkých dní sa mužov stav natoľko zhoršil, že potreboval byť napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Z kómy sa už viac neprebral. Sam zomrel v piatok.

Zdroj: Facebook/Amy Skallist

Amy pre MailOnline uviedla, že ak ľudia nezačnú poslúchať, pandémia bude pokračovať a takýchto smutných príbehov bude čoraz viac. „Dodržiavali sme všetky pravidlá, obaja pracujeme z domu, robili sme všetko, čo sme mali robiť. Jediné miesto, kde bol, bola lekáreň a benzínová pumpa," uviedla skormútená mladá žena.

Podľa nej na začiatku iba kašľal, dostal teplotu a triašku. Na druhý deň po pozitívnom teste sa izoloval v spálni, ale kašeľ neustával a dostavilo sa sťažené dýchanie. Po príchode do nemocnice si ho tam lekári nechali a skončil na JIS, pretože potreboval viac kyslíka a potom aj ventiláciu. Aj keď ho Amy s rodinou kvôli opatreniam nemohla vídať, ku koncu jej pracovníci nemocnice zavolali, že jeho stav je vážny a mali by ho prísť navštíviť.

Zdroj: Facebook/Amy Skallist

Zdravotné sestry a lekári, ktorých na oddelení stretli, boli úplne vyčerpaní. Sam nebol jedinou osobou, ktorú v ten deň stratili. Podľa Amy ak niekto neberie vážne covid-19, neporozumie tomu dovtedy, kým nebude sedieť na stoličke pri niekoho nemocničnom lôžku alebo sám nebude v posteli umierať.

Sam a Amy sa spoznali ešte ako tínedžeri a spolu tvorili pár už 15 rokov. Pred tromi rokmi sa im narodil syn Isaac. Po Samovom pozitívnom teste išli na test aj Amy so synom a obaja mali taktiež pozitívne výsledky. Napriek tomu sa ani jeden nemal príznaky.

Zdroj: Facebook/Amy Skallist

„Bol to skvelý človek. Zábava sa nezačala, kým neprišiel Sam. Vždy bol šťastný a miloval ľudí. S vírusom bojoval tak tvrdo. Nikdy nefajčil a bol celkom zdravý. Dodržiavali sme pravidlá a a aj tak sa to stalo. Isaac je ešte malý a nerozumie tomu, pýta sa, kde je ocko, je to ťažké. V piatok som videla v správach, že zomrelo 1401 ľudí. Sam bol jeden z nich," dodala Amy.