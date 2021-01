KORONAVÍRUS Na Bali sa s tým nekašlú: VIDEO Kto nemá rúško, poriadne si to odskáče

DENPASAR - Možno to nakoniec nie je zlý nápad. Pretože to aspoň bolí! Kľuky ako trest pre tých, ktorí nedodržiavajú nariadenie nosiť rúško: Na indonézskom prázdninovom ostrove Bali sa zahraniční hostia bez ochrany úst a nosa potia. Každý, kto je prichytený bez povinného ochranného rúška, musí urobiť až 50 kľukov.

V posledných dňoch bolo v turistických letoviskách na Bali zistených mnoho porušení pravidiel, uviedol Gusti Agung Ketut Suryanegara z miestnych bezpečnostných úradov tlačovej agentúre AFP. Podľa jeho slov sa porušovatelia pravidiel stále vyhovárali. "Najprv hovoria, že nepoznajú pravidlo. Potom povedia, že na to zabudli alebo že je rúško ​​mokré alebo poškodené.“

Muž robí za trest kľuky, vojak ho kontroluje. Zdroj: Profimedia

Vyše 70 cudzincov preto zaplatilo pokutu len necelých šesť eur. Napríklad pre Austrálčana to samozrejme nie je veľa peňazí, ale pre mnohých to vyzerá úplne inak. Tí, ktorí so sebou nemali peniaze, boli naopak nútení vykonať posilňovacie cvičenie. Tí, ktorí vôbec nenosili rúška, museli urobiť až 50 kľukov. Tí, ktorí si nasadili ochranu úst a nosa nesprávne, dostali 15 kľukov.

Videá na online sieťach ukazujú, ako bezpečnostné sily monitorujú tresty v tropických horúčavách. Niektorí Indonézania boli tiež potrestaní týmto cvičením za porušenie nariadení.

V záujme boja proti koronavírusovej pandémii zaviedla Indonézia minulý rok povinnosť nosiť na verejnosti rúška. Úrady na Bali dokonca pohrozili cudzincom vyhostením, ak budú ignorovať protipandemické pravidlá. Doteraz však nie je známy prípad, že by niekto bol nútený opustiť krajinu preto, že nenosil ochranu úst a nosa.

Bali kvôli pandémii oficiálne zakázalo vstup turistov zo zahraničia. Mnoho cudzincov má ale na ostrove svoje druhé bydlisko. Okrem toho môžu dovolenkári z iných častí Indonézie stále cestovať na Bali.