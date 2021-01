KORONAVÍRUS V oblasti Madridu od pondelka sprísňujú epidemiologické reštrikcie

Sprísnenie opatrení v Madridskom autonómnom spoločenstve oznámila v piatok tamojšia regionálna vláda, a to v dôsledku pretrvávajúce vysokého počtu infekcií novým koronavírusom, uvádza agentúra DPA. Okrem zmienených reštrikcií bude na nasledovné dva týždne uzatvorených vyše desať ďalších oblastí v tomto regióne. Znamená to, že ľudia budú potrebovať oprávnený dôvod na to, aby im do týchto oblastí bolo povolené vstúpiť či odchádzať z nich, čo inak umožnené nebude.

V madridskom regióne tak už bude takto uzatvorených už takmer 60 oblastí (vrátane zhruba 20 obcí), v ktorých žije dovedna 1,3 milióna ľudí. Námestník regionálneho ministra zdravotníctva Antonio Zapatero nazval opatrenia "prísnymi, no nevyhnutnými", keďže za posledný týždeň sa počet nových prípadov infekcie v oblasti zvýšil až o 51 percent.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manu Fernandez

Epidemiologická situácia bola v madridskom regióne až do jesene pod kontrolou, pričom k výraznému zhoršeniu došlo koncom roka. Za ostatných sedem dní pritom zaznamenal 372 nových prípadov nákazy v prepočte na 100.000 obyvateľov. Horšia je situácia už len v piatich z celkových 17 španielskych autonómnych spoločenstiev, a to v Estremadure, La Rioja, Murcia, Kastílii-La Mancha a Kastílii-León.

Najviac zasiahnuté je spoločenstvo Estremadura ležiace pri hraniciach s Portugalskom, kde za sedem dní zaznamenali až 734 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov. Celonárodný španielsky priemer je pritom 311, uvádza DPA. V 47-miliónovom Španielsku zaznamenali od začiatku pandémie vyše 2,2 milióna prípadov nákazy a vyše 53.000 súvisiacich úmrtí.