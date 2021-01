AKTUÁLNE V Taliansku hrozí pád vlády: Z Conteho kabinetu odstúpili dve ministerky

Rezignácie ministerky pre záležitosti rodiny Eleny Bonettiovej a ministerky poľnohospodárstva Teresy Bellanovej oznámil šéf strany Italia Viva Matteo Renzi na tlačovej konferencii. Zároveň zdôraznil, že on nespustil súčasnú vládnu krízu, ktorá podľa neho prebieha "už mesiace", informovala talianska agentúra ANSA.

Renzi ďalej uviedol, že má plnú dôveru v talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu, v ktorého rukách je riešenie celej krízy. Taliansky premiér Giuseppe Conte a bývalý premiér Matteo Renzi vedú spory hlavne o tom, ako najlepšie využiť približne 210 miliárd eur z balíčka hospodárskej obnovy EÚ. Ten má oživiť ekonomiky členských štátov Únie najviac zasiahnutých pandémiou koronavírusu.

Conte ešte pred Renziho tlačovým brífingom naznačil, že v prípade rezignácie oboch ministeriek požiada parlament o vyslovenie dôvery svojej vláde, dúfajúc v podporu opozičných poslancov. Bez podpory 18 senátorov strany Italia Viva nemá Conteho koalícia v hornej komore parlamentu dostatočnú podporu. V dolnej komore má však väčšinu aj bez poslancov Renziho politického subjektu, pripomína AFP.

Taliansky premiér má však aj iné možnosti. Conte môže podať demisiu a požiadať prezidenta o poverenie zostaviť novú vládu, s novým kabinetom. To by mu umožnilo uspokojiť Renziho tým, že jeho strane ponúkne dôležitejšie ministerské posty, avšak to by obaja lídri museli prekonať svoje osobné nezhody, komentuje AFP.

Dve najväčšie koaličné strany - populistické Hnutie piatich hviezd (M5S) a Demokratická strana (PD) - Conteho naďalej podporujú a varujú pred politickou nestabilitou. Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza v priebehu stredy taktiež vyjadril obavy z možnej vládnej krízy a jej dopadu na funkčnosť vlády počas pandémie koronavírusu.

Bývalý premiér Matteo Renzi, ktorý v septembri 2019 oznámil svoj odchod z koaličnej Demokratickej strany (PD), a vytvoril vlastný centristický subjekt Italia Viva, sa opakovane vyhráža tým, že nechá padnúť Conteho vládu.