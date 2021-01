České centrum vypočítalo: O toľko sa zníži úmrtnosť na Covid-19, ak zaočkujú milión seniorov

V nej sa hovorí, že ak by sa v Česku podarilo zaočkovať milión najstarších obyvateľov, úmrtnosť sa zníži o 70 percent. Ak by sa pridal ďalší milión, počet úmrtí by podľa centra klesol o ďalších 15 percent.

Centrum však prišlo aj s ďalším zaujímavým údajom. Podľa neho sa s každými piatimi rokmi navyše zvyšuje riziko úmrtia dvojnásobne. Toto pravidlo podľa BISOP platí pre všetky skupiny ľudí nad 50 rokov.

Česko z hľadiska pandémie nie je na tom veľmi dobre. Na Covid-19 už zomrelo 13 200 pacientov, len v minulom týždni bolo obetí okolo 150 denne.

„Je teda napríklad nutné pristupovať inak k 65-ročným a 75-ročným. Ti starší totiž čelia približne štyrikrát vyššiemu riziku úmrtí," hovorí BISOP.