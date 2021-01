Europoslanci: Nepokoje vo Washingtone ukázali, že treba brániť šíreniu konšpirácií

BRUSEL - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre zahraničné veci privítal rozhodnutie amerického Kongresu oficiálne potvrdiť volebné víťazstvo Joe Bidena a vyslovil sa za pokojné odovzdanie moci v USA. Europoslanci v súvislosti so stredajšími násilnosťami vo Washingtone zároveň vyjadrili znepokojenie nad úlohou sociálnych médií pri šírení konšpirácií. Informoval o tom v piatok európsky spravodajský server euractiv.com.

Útok protrumpovských demonštrantov na washingtonský Kapitol podľa servera upriamil pozornosť europoslancov na potrebu brániť šíreniu konšpiračných obsahov v online prostredí. Na túto problematiku by sa mal podľa nich zamerať aj návrh zákona o digitálnych službách (Digital Services Act - DSA), ktorý vlani v decembri predložila europarlamentu Európska komisia. Poslanci EP vo štvrtok upozornili na úlohu, ktorú sociálne médiá zohrávajú pri mobilizácii komunít schopných páchať násilné činy - tak ako sa tu udialo ak vo Washingtone, keď "útoku" na Kapitol predchádzalo šírenie obsahov propagujúcich rôzne dezinformácie a konšpiračné teórie.

"Nepokoje vo Washingtone boli do značnej miery živené konšpiračnými teóriami na internete, a to s takým úspechom, že úplne podkopali dôveru mnohých Američanov v základné demokratické inštitúcie," uviedol belgický europoslanec Kris Peeters, ktorý vlani vypracoval správu o DSA a základných ľudských právach. Navrhovaný zákon DSA by mal podľa neho zvýšiť transparentnosť digitálnych platforiem, aby bolo možné zaistiť, že adekvátne zohľadňujú riziká sociálnych sietí, najmä pokiaľ ide o šírenie dezinformácií.

Podľa návrhu DSA by internetové platformy mohli dostať pokuty vo výške miliárd eur, ak nebudú dodržiavať nové pravidlá transparentnosti komerčnej reklamy, odstraňovania nelegálneho obsahu a prístupu k údajom. Sankcie môžu mať podobu pokuty až do výšky šiestich percent ročného príjmu tej-ktorej internetovej spoločnosti. Členovia výboru EP pre zahraničnú politiku taktiež zdôraznili, že zákonodarný zbor EÚ sa teší na "novú kapitolu vzťahov medzi EÚ a USA" a je pripravený spolupracovať s americkým Kongresom na posilnení spojenectva demokracií voči autoritatívnym vládam vo svete.