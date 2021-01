Príšerné sviatky v domove dôchodcov: Polovica klientov zomrela na KORONAVÍRUS! Riaditeľ je bezradný

Od 13. decembra zomrelo v domove v dedine Crowhurst na juhovýchode Anglicka 13 z celkového počtu 27 klientov. Niektorí priamo na Štedrý deň, uviedol správca zariadenia Adam Hutchison. Koronavírusom sa nakazila aj tretina personálu, z ktorého jeden človek skončil v nemocnici.

"Boli to príšerné Vianoce, hrozné pre personál," povedal Hutchinson pre denník The Guardian. "Je to nezastaviteľné. Sme sediace kačice," dodal s odkazom na zjavnú zraniteľnosť osadenstva aj opatrovateľov voči koronavirovej nákaze a neschopnosť sa proti nej účinne brániť.

Podľa Hutchinsona nie je jasné, ako sa vírus do domova dostal. Očividne sa mu však podarilo "prekabátiť" všetky preventívne opatrenia, ktoré vedenie domova urobilo. Nákazu odhalilo preventívne testovanie, pričom v tom čase ešte príznaky choroby nikto nevykazoval.

Zákaz návštev

Na väčšine územia Británie sú teraz v domovoch dôchodcov zakázané návštevy. Výnimku tvoria situácie, kedy sú klienti už tesne pred smrťou. Niektoré domovy tiež nainštalovali kóje z plexiskla, ktoré majú znemožniť priamy fyzický kontakt. Aj tie sa ale za súčasnej plošnej uzávery nesmú využívať.

Počty nakazených v domovoch dôchodcov opäť stúpajú po celom Anglicku. Kým v týždni pred Vianocami tam zomrelo takmer 600 klientov v domovoch dôchodcov, v septembri to bolo iba 42 týždenne. Napriek tomu je to stále zlomok toho, koľko ľudí umieralo v domovoch na jar: počas aprílového vrcholu epidémie to bolo až 2700 zomrelých za sedem dní.

Spoločnosť HC-One, ktorá prevádzkuje v Británii okolo 330 domovov pre seniorov, oznámila, že nákazu zaznamenala v tretine svojich zariadení. Väčšinou ale ide o personál.

Čo s klientmi?

Hutchinson sa obáva, že domovy zasiahnuté nákazou "budú jednoducho musieť zatvoriť". "Čo sa stane s ľuďmi v už neživotaschopných domovoch? Kam títo ľudia pôjdu? Pravdepodobne do zariadenia (národného zdravotníckeho systému) NHS, čo zdravotníctvo ďalej zaťaží," varoval riaditeľ.

Mnoho domovov je podľa denníka tiež zúfalých, že doteraz nedostali koronavírusové vakcíny. Podľa premiéra Borisa Johnsona zatiaľ očkovanie podstúpilo desať percent klientov a 14 percent personálu, sľúbil však navýšiť úsilie o naočkovanie čo najväčšieho počtu ľudí v čo najkratšom čase.