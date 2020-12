Džihádisti v Sýrii zaútočili na autobus s vojakmi, 30 zabili

DAMASK - Najmenej 30 životov si vyžiadal v stredu útok džihádistov na autobus s vojakmi, ku ktorému došlo na východe Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

Podľa SOHR útočili príslušníci teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí prepadli tri autobusy so sýrskymi vládnymi vojakmi v provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom. Vojaci cestovali domov na sviatky. Džihádisti najskôr odpálili pred autobusovým konvojom odpálili bomby a potom spustili paľbu. Podarilo sa im zastaviť jeden z autobusov, ďalším dvom sa podarilo uniknúť.

SOHR uviedlo, že išlo o jeden z najkrvavejších útokov od pádu samozvaného "kalifátu" IS v Sýrii v marci minulého roka. Bezprostredne sa k akcii neprihlásila žiadna skupina. Sýrska štátna tlačová agentúra uviedla len to, že pri teroristickom útoku na autobus zahynulo 25 "občanov" a ďalší 13 utrpeli zranenia. Bližšie informácie neposkytla. Oblasť, cez ktorú autobusy prechádzali, bola v minulosti pod kontrolou IS. Militanti z tejto organizácie sú naďalej aktívni v odľahlých púštnych oblastiach na východe a juhovýchode Sýrie, agentúra AP.