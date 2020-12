Fínsko zaznamenalo nákazu novou mutáciou KORONAVÍRUSU z Británie

Podľa fínskych úradov ide o občana Fínska, ktorý pricestoval z Británie na vianočné sviatky do regiónu Kymenlaakso na juhu Fínska, píše AP. Nákaza bola uňho potvrdená cez víkend. Agentúra DPA však v tejto súvislosti hovorí až o troch Fínoch, ktorí do krajiny pricestovali 18. a 19. decembra. U dvoch bol zistený variant vírusu pochádzajúci z Británie, zatiaľ čo u tretieho bola zaznamenaná mutácia z Juhoafrickej republiky, kde tiež zachytili za posledné týždne väčšie množstvo prípadov zmutovaného koronavírusu. Trojica infikovaných občanov sa podľa DPA nachádza na juhu Fínska.

Zdravotnícke úrady medzičasom kontaktovali osoby, s ktorými nakazení prišli do kontaktu. Ich rodinní príslušníci ako aj oni sami sa nachádzajú v domácej izolácii. Podľa DPA ani jeden z nich zatiaľ nepociťuje príznaky ochorenia. Tamojší zdravotníci sa domnievajú, že nákaza sa zrejme ešte nestihla rozšíriť mimo okruh vytypovaných osôb, približuje DPA.

Fínsko minulý týždeň pozastavilo leteckú dopravu s Britániou do začiatku januára. Stalo sa tak po tom, čo britská vláda oznámila, že na svojom území zaevidovala šírenie novej mutácie koronavírusu, ktorá je infekčnejšia o približne 70 percent. Podľa odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spôsobovala ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bola odolná voči existujúcim vakcínam.

Susedné krajiny Švédsko a Nórsko hlásili prvé prípady nákazy zmutovaným koronavírusom už cez víkend, pripomína AP. Dánsko nový variant koronavírusu na svojom území zaznamenalo ešte začiatkom decembra.