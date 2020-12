KORONAVÍRUS V Česku pribudlo viac ako 10-tisíc prípadov

Laboratória v tento deň vyhodnotili 31.888 testov. Rizikový index protiepidemického systému PES stúpol v stredu z hodnoty 76 na 81 a už šiesty deň zodpovedá piatemu, najvyššiemu stupňu ohrozenia, informuje spravodajská televízia ČT24. Česko v súčasnosti eviduje 88.722 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 646.312 ľudí a zomrelo 10.664 osôb. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 546.926 osôb. Do stredy 08.00 h bolo hospitalizovaných 4782 pacientov, z toho 618 je vo vážnom stave.

Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila v utorok predĺženie núdzového stavu v Česku o ďalších 30 dní, a to do 22. januára. Núdzový stav poslanci začiatkom decembra na návrh Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) predĺžili do 23. decembra, pričom kabinet žiadal termín až do 11. januára. Núdzový stav môže vláda v ČR vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas dolnej komory parlamentu.

Česká vláda sa v stredu bude zaoberať sprísnením opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného je nevyhnutné, aby sa Česko presunulo do piateho stupňa PES. Vláda rozhodne, či sa tak stane 25. alebo 27. decembra.