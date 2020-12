Zatkli osoby podozrivé z podpory útoku pri bývalej redakcii Charlie Hebdo

PARÍŽ - Francúzske úrady tento týždeň zatkli štyri osoby pakistanského pôvodu podozrivé z napojenia na páchateľa útoku, ktorý v septembri pred bývalým sídlom redakcie satirického týždenníka Charlie Hebdo spáchal mladý Pakistanec. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol justičný zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.

Štvorica podozrivých bola zadržaná v pondelok. Jednu osobu v stredu obvinili z účasti na teroristickom sprisahaní, zvyšní traja ešte čakajú na vznesenie obvinenia. Zadržané osoby sú podozrivé, že vedeli o útočníkových plánoch a podporovali ho v ich uskutočnení. Útočník, identifikovaný ako 25-ročný Zaheer Hassan Mahmoud, bol po útoku, pri ktorom použil sekáčik na mäso a zranil ním dve osoby, zatknutý a zostáva vo väzbe.

Správa o zatknutí štyroch podozrivých prišla dva dni po tom, čo parížsky súd odsúdil 13 komplicov dvoch džihádistických ozbrojencov, ktorí v januári 2015 pri teroristickom útoku v sídle Charlie Hebdo zavraždili 11 ľudí vrátane piatich karikaturistov. Motívom útoku bolo zverejnenie karikatúr proroka Mohameda. Na úvod tohto procesu začiatkom septembra Charlie Hebdo tieto karikatúry zverejnil znova, útok Pakistanca sa odohral o tri týždne neskôr. Niektoré z týchto karikatúr ukázal svojim študentom aj stredoškolský učiteľ Samuel Paty, ktorý 16. októbra stal obeťou útoku mladíka čečenského pôvodu.

Ďalší traja ľudia prišli o život 29. októbra, keď na nich v katedrále Nice nožom zaútočil mladý migrant z Tuniska, ktorý prišiel do Európy len krátko predtým. V reakcii na islamistické útoky vo Francúzsku vláda prezidenta Emmanuela Macrona začiatkom decembra predstavila návrh zákona o opatreniach proti radikálnemu islamizmu. V prípade jeho schválenia by sa uľahčilo rozpustenie spolkov, ktoré spochybňujú francúzske hodnoty, sprísnili by sa aj pravidlá pre domáce vzdelávanie či registráciu mešít.