Kuriózny prípad v USA: Lekár stvoril 100 detí! Bol som priekopníkom, tvrdí muž

Michiganský lekár pomocou svojich vlastných spermií splodil počas svojej 40-ročnej kariéry stovky detí s pacientkami, niekedy bez ich vedomia. Informuje o tom Daily Mail.

Súrodenci zistili, že Dr. Peven je ich otec

Skupina súrodencov zistila, že sú geneticky príbuzní po online teste DNA, uvádza správa The Sun. Test DNA ju priviedol späť k Dr. Philipovi Pevenovi, lekárovi ich rodičov. Teraz majú podozrenie, že lekár je ich otec. Jeden zo súrodencov Jaime Hall uviedol, že Peven pripustil, že ju splodil, keď sa na neho v decembri 2019 obrátila a spýtala sa ho, či je jej otcom.

Gynekológ priznal, že splodil stovky detí

Hall, ktorá vedie centrum "Laser Pain Relief Center of America", povedala denníku Sun, že Peven sa priznal k otcovstvu. Uznal, že pomocou vlastných spermií splodil stovky detí, a to ako darca spermií koncom 40. rokov, ako aj počas lekárskej praxi ako pôrodník a gynekológ.

"Všetci sme sa narodili v tej istej nemocnici. Všetky naše rodné listy zobrazujú doktora Pevena ako nášho gynekológa, nie nášho otca," prezradila Hall. Hall, ktorej obaja rodičia zomreli, uviedla, že ona a jej súrodenci boli presvedčení, že ich rodeným otcom bol rodinný priateľ, ktorý im daroval spermie.

Rodičia nevedeli, že lekár použil svoje vlastné spermie

Tvrdí, že jej rodičia netušili, že Peven používal jeho vlastné spermie. Podľa Halla šli jej rodičia začiatkom 50. rokov do nemocnice Grace na pomoc s počatím. Jej matka Joyce porodila Hallovu staršiu sestru Lynn a v roku 1959 Jaime. Oboch ich priviedol na svet Peven.

Hall zistila, že z jedného z Pevenových vnukov sa vykľul polovičný synovec, ktorý s ňou zdieľal 12,3 percenta DNA. To bol posledný nepopierateľný dôkaz. „Zdieľam viac DNA s vnukom doktora Pevena ako s dcérou mojej sestry Lynn,“ povedal Hall denníku Sun.

Hall hľadala svojho rodného otca

Hall uviedla, že sa začala pýtať, kto je jej rodným otcom, až v roku 2008, po tom, čo jej Lynn povedala, že muž, ktorý ju vychovával, nebol jej skutočným otcom. Vyšetrovanie začala v roku 2017 a v roku 2019 sledovala svoj rodokmeň. Hall sa spolu s jednou zo svojich nevlastných sestier, ktorú objavila pomocou testu DNA, zoznámila s Dr. Pevenom osobne v jeho dome v Southfielde v Michigane.

Peven oplodnil ženy pipetou a vlastnými spermiami

Podľa The Sun im Peven povedal, že inseminuje svojich pacientov čerstvou vzorkou spermií, buď svojimi, alebo od jedného z jeho lekárov. Keď bol jeho pacient v chirurgických strmeňoch, na zákrok použil pipetu. Hall uviedla pre The Sun: „Povedal: Bol som priekopníkom, viete, bol som prvý, kto to urobil.“

Povedali sme: „Nielenže ste nás oslobodil ... chceme sa vám poďakovať, že si nás splodil. Bez vás by sme tu neboli.“ Povedala, že sa potom spýtal, ako ho našli, a vysvetlili mu testy DNA.

Biologické deti Dr. Pevena sú vďačné

„Povedal nám, že nebol jediným lekárom v nemocnici, ktorý daroval spermie - bola tu skupina lekárov, ktorí splodili veľa detí,“ povedal Hall denníku Sun. „Povedal, že daroval spermie od roku 1947, odkedy robil výskum v Chicagu.“

Hallina sestra Lynn pre spravodajský web tiež povedala, že robila podobné testy DNA a zistila, že jej otec bol jedným z Pevenových lekárov. Hall aj Lynn sa nestavajú k situácii negatívne. „Tieto ženy vrátane mojej matky k nemu prišli v zúfalstve a on im dal niečo, čo všetci chceli,“ povedal Hall denníku Sun.

Podľa článku Michiganskej univerzity z roku 2017 má Peven, ktorý má v súčasnosti 104 rokov, bol pri narodení okolo 9 000 detí počas jeho 40-ročnej kariéry v Detroite. Vysokú školu lekársku ukončil v roku 1941, v roku 1987 odišiel do dôchodku vo veku 70 rokov.