KORONAVÍRUS Dnes sa začína zákaz vychádzania: Pozor na výnimky, núdzový stav možno skončí skôr

BRATISLAVA - Vláda počas tohto týždňa avizovala aplikovanie lockdownu, ktorý začína plynúť dnešným dňom a potrvá až do januára. V tomto článku vám prinášame zhrnutie informácií, ktoré by vám v kontexte aktuálnych opatrení určite nemali ujsť.

Situácia je na Slovensku čoraz vážnejšia, o čom svedčí aj prezentácia posledných čísel na tlačovej konferencii v piatok. Od soboty (dnes) 19. decembra od 05.00 h platí na Slovensku zákaz vychádzania , pod ktorého vplyvom zostanú zatvorené všetky obchodné prevádzky. Výnimku dostanú len tie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných životných potrieb ako napríklad potraviny a drogérie.

Podľa vládneho uznesenia by mal zákaz vychádzania platiť až do 10. januára 2021 . Zaujímavým prvkom je ale skutočnosť, koľko výnimiek nové vládne ustanovenie obsahuje. Patrí doňho aj tradičné vianočné cestovanie, ktoré obmedzené nebude.

Cestovanie vláda nezakázala, ale ...

"Chcem poprosiť, aby si občania zvážili s kým chcú sviatkovať a aby potom dodržali odporúčania vlády a ďalej už nenavštevovali svojich blízkych. Rozhodli sme sa, že nechceme obmedzovať z tohto dôvodu aj cestovanie, pretože si uvedomujeme, že mnohí pracujú vzdialení od svojich blízkych a chcú tento čas stráviť spolu so svojimi blízkymi. Ak vytvoria tzv. bublinu s tými, s ktorými chcú stráviť tieto sviatky, ak by sme toto dokázali dodržať, mohli by sme obmedziť šírenie vírusu," povedal ešte v strede týždňa minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Výnimky zo zákazu vychádzania

- cesta do zamestnania, vláda vydala odporúčanie, aby všade tam, kde je to možné, mohli zamestnanci pracovať z domu tzv. home office,

- cesta do najbližšieho obchodu, lekárne, drogérie, do predajne s krmivami pre zvieratá,

- cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu a hospodárske zvieratá,

- cesta za účelom doplnenia pohonných hmôt, nákupu tlačovín, návštevy očnej optiky, poisťovne, banky, servisu bicyklov, na poštu a výdajné miesta internetových obchodov / e-shopov,

- cesta do zdravotníckych zariadení, lekární a na antigénne alebo PCR testovanie,

- cesta na krst, pohreb, sobáš,

- návšteva medzi dvoma domácnosťami, (každá domácnosť by si mala zvážiť, s ktorou druhou domácnosťou chce tráviť vianočné sviatky)

- pobyt v prírode či individuálny šport,

- sprevádzanie osoby,

- cesta za rekreáciou – maximálne dve domácnosti, ktorých členovia žijú spolu v spomínanej bubline, táto "bublina" sa môže presunúť napríklad na chatu alebo apartmán, ktorý majú zarezervovaný

- cesta na omšu a naspäť

Vládne odporúčania

- vláda odporúča všetkým osobám na Slovensku, aby prežili Vianoce v tzv. malej bubline, aby pred stretnutím s blízkymi dodržiavali izoláciu 7 dní alebo sa pretestovali na Covid-19

- použiť prostriedky diaľkovej komunikácie medzi blízkymi príslušníkmi rodiny

- umožniť zamestnancom vykonávať prácu z domu

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb v domácnosti s inými osobami v exteriéri (mimo bubliny)

Vláda zatiaľ nemala možnosť predĺžiť núdzový stav, ktorý čoskoro končí

Národná rada SR nerozhodla o novele zákona o bezpečnosti štátu, ktorá má umožniť opätovné predlžovanie núdzového stavu o 40 dní. Keďže zatiaľ novela neprešla, núdzový stav sa má skončiť 29. decembra. S ním sa má skončiť aj tzv. lockdown a zákaz vychádzania, ktoré začínajú platiť dnes. Táto kombinácia teda vytvára otáznu účinnosť zavedených opatrení, ktoré však majú plynúť až do 10. januára.

Termín 29. decembra je uvedený aj v uznesení vlády, ministri oznamovali, že sprísnené protiepidemiologické opatrenia by mali platiť do 10. januára 2021. Poslanci parlamentu sú pripravení prísť na hlasovanie do konca roka. Hlasovanie je zatiaľ presunuté na najbližšiu schôdzu. Opätovné predlžovanie núdzového stavu je nejednoznačné a koalícia chce nejasnosti vyriešiť práve spomínanou novelou.