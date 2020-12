V USA vykonali spornú popravu: Precedens po 130 rokoch, za väzňa (†40) bojovala aj Kim Kardashian

Je to prvýkrát za posledných 130 rokov, čo bola federálna poprava vykonaná v období, keď sa striedajú pri moci dve odlišné administratívy. V predchádzajúcich prípadoch končiaca vláda popravu nechala odložiť. Dosluhujúci prezident Donald Trump má v pláne nechať vykonať ďalšie štyri tresty smrti - jeden v decembri a ďalšie tri v januári.

Bernard, ktorý mal v čase činu 18 rokov, bol odsúdený za účasť na dvojnásobnej vražde v roku 1999. On a ďalší štyria muži, ktorí mali menej ako dvadsať rokov, uniesli v Texase manželov Bagleyovcov, od ktorých chceli získať peniaze. Na konci únosu jeden z mužov, Christopher Vialva, ktorý bol popravený v septembri, manželov zastrelil. Následne Bernard zapálil vozidlo s ich telami vo vnútri. Na súde sa viedol spor, na koľko Bernard skutočne zavinil smrť unesených manželov.

I could go on and on about what an amazing person Brandon was. I do know he left this earth feeling supported and loved and at peace. 🕊

This just has to change: our system is so fucked up