Pitva popraveného vraha (†68) odhalila desivé skutočnosti: Počas popravy neskutočne trpel

Šesťdesiatosemročný Wesley Ira Purkey bol popravený v polovici júla vpichnutím smrtiacej injekcie. Následná pitva odhalila šokujúce skutočnosti, a to, že počas popravy utrpel ťažký bilaterálny akútny pľúcny edém, teda opuch pľúc. To znamená, že jeho pľúca a priedušnica sa napĺňali tekutinou, čo je mimoriadne bolestivý stav. Lekársky expert ho označil za "jeden z najznesiteľnejších pocitov známych človeku".

Väznica Terre Haute Zdroj: TASR/AP/Michael Conroy

Pitva, ktorá je zatiaľ neoficiálna, sa uskutočnila na žiadosť Purkeyových príbuzných. Podľa odborníkov mohlo k bleskovému naplneniu pľúc odsúdeného dôjsť iba vtedy, keď bol ešte nažive. "Je to lekárska istota, že väčšina, ak nie všetci väzni s touto chorobou, zažívajú počas popravy nesmierne utrpenie, ktoré sa podobá pocitu topenia," uviedla profesorka anesteziológie a liečby proti bolesti na Washingtonskej univerzite Gail Van Normanová.

V roku 2004 bol Purkey odsúdený na smrť za vraždu a znásilnenie 16-ročnej Jennifer Longovej. Ešte predtým bol ale odsúdený na doživotie za vraždu, kvôli ktorej si vyslúžil prezývku "Zabijak s kladivom". Purkey Longovú v roku 1998 nalákal do svojho pick-upu pred obchodom s potravinami. V tom čase mal 46 rokov a užíval crack. Tínedžerku odviezol do svojho domu, kde ju znásilnil a dobodal. Pomocou elektrickej motorovej píly potom rozštvrtil jej telo a čiastočne ho spálil v krbe. Zvyšky tela následne odviezol k rybníku v Kansase a hodil ich do vody. Pozostatky Jennifer nikto nikdy nenašiel.

Jenniferini rodičia krátko po Purkeyho poprave Zdroj: profimedia.sk

O deväť mesiacov neskôr, v októbri 1998, Purkey zavraždil kladivom 80-ročnú Mary Ruth Balesovú trpiacu detskou obrnou. V tom čase pracoval pre inštalatérsku spoločnosť, do domu obete sa dostal ako opravár, ktorý prišiel opraviť kuchynský kohútik. Susedia ho videli, ako sa snaží spáliť ženské telo a nahlásili ho polícii. Bol okamžite zatknutý. Odsúdeného vraha popravili po tom, čo Najvyšší súd USA zamietol jeho snahu o zníženie trestu, keď tvrdil, že trpí demenciou. "Dúfam, že hnije v pekle," vyhlásili rodičia Longovej pri poprave.