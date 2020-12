KORONAVÍRUS Poslanci v Česku rozhodli o predĺžení núdzového stavu: Skončí deň pred Vianocami

Vláda pôvodne navrhovala predĺžiť núdzový stav o 30 dní - až do 11. januára. Tento návrh však nezískal dostatočnú podporu. Návrh predĺžiť núdzový stav do 23. decembra podporilo 53 z 98 prítomných členov Poslaneckej snemovne. Vláda núdzový stav vyhlásila začiatkom októbra a pôvodne mal trvať do 3. novembra. Poslanci však koncom októbra schválili jeho predĺženie o 17 dní a 19. novembra súhlasili s ďalším predĺžením do 12. decembra. Vláda zakaždým žiadala predĺženie o ďalších 30 dní.

Vicepremiér Jan Hamáček pred samotným hlasovaním varoval, že bez predĺženia núdzového stavu by skončila väčšina opatrení a došlo by tak k zhoršeniu epidemiologickej situácie, píše spravodajský server Novinky.cz.

Núdzový stav môže vláda v ČR vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas Poslaneckej snemovne, teda dolnej komory parlamentu. Od začiatku pandémie v Česku potvrdili už 556.927 infikovaných a 9136 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.