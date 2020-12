KORONAVÍRUS Merkelová je za tvrdší lockdown po Vianociach

Merkelová podľa agentúry DPA považuje za správne odporúčanie odborníkov z akadémie vied Leopoldina so sídlom v Halle, aby sa obchody po Vianociach zatvorili minimálne do 10. januára a čo najviac sa obmedzilo i vyučovanie na školách a predĺžili sa zimné prázdniny. Obyvateľov kancelárka vyzvala, aby boli opatrní aj pred vianočnými sviatkami a nestretávali sa s príliš mnohými ľuďmi, aby to neboli ich posledné Vianoce so starými rodičmi.

Merkelová zdôraznila, že kľúčom úspechu nie sú zákazy, ale "zodpovedné správanie každého jednotlivca a pripravenosť spolupracovať". Veľká väčšina Nemcov podľa nej ukázala, že sú ochotní opatrenia aj naďalej dodržiavať. "Veľká väčšina obyvateľov ukázala, že je odhodlaná byť ohľaduplná, odložiť bokom vlastné záujmy a ťahať za jeden povraz. Som presvedčená, že veľká väčšina obyvateľov je na to aj naďalej pripravená, pretože skutočnosť je taká, že sme konfrontovaní s mimoriadnou situáciou a za to som z celého srdca vďačná," vyhlásila v prejave k poslancom parlamentu.

"Je mi to skutočne ľúto..., ale ak za to zaplatíme tým, že denne zomrie (na koronavírus) 590 ľudí, je to podľa môjho názoru neakceptovateľné," uviedla Merkelová v súvislosti s novým denným rekordom v počte úmrtí za uplynulých 24 hodín. Kritizovala pritom improvizované stánky s vianočným občerstvením umiestňované pred reštauráciami.

Merkelová sa opatrne vyjadrila rýchlemu zaočkovaniu širokej populácie. Potvrdila, že začiatkom roku 2021 sa začne očkovanie rizikových skupín obyvateľstva, no je podľa nej treba byť realistický, keďže počas zimy nebude možné zaočkovať toľko ľudí, aby sa dosiahla výrazná zmena vo vybudovaní imunity voči novému koronavírusu.