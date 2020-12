Sviatok demokracie v Rumunsku: Podľa predbežných výsledkov zvíťazili sociálni demokrati

S odvolaním sa na údaje zverejnené tamojšou ústrednou volebnou komisiou, o tom v pondelok informovala rumunská spravodajská televízna stanica Digi 24. Za ňou sa podľa predbežných výsledkov ocitla so ziskom 25,11 percenta hlasov strana Národnej liberálnej strany (PNL) súčasného rumunského premiéra Ludovica Orbana, ktorá pred rokom vytvorila menšinovú vládu.

Päťpercentnú hranicu potrebnú zisk poslaneckých mandátov prekonalo podľa predbežných výsledkov celkovo päť strán. Okrem zmienených dvoch by sa tak do parlamentu mali dostať aj centristická aliancia strán USR-PLUS (14,5 percenta hlasov), Aliancia zjednotených Rumunov (AUR; 8,7 percenta) a strana Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UDMR; 6 percent). Podľa údajov volebnej komisie dosiahla volebná 31,8 percenta. To znamená, že svoje volebné právo využilo takmer 5,8 milióna spomedzi celkových 18 miliónov Rumunov, ktorí mohli hlasovať.

Zdroj: SITA/AP/Andreea Alexandru

Agentúra Reuters informovala o predbežných výsledkov sčítania prepočtu, ktorý paralelne s volebnou komisiou vykonáva nezávislá platforma Code for Romania. Aj podľa týchto výsledkov, v súlade s ktorými je sčítaných 96 percent hlasov, zvíťazila PSD so ziskom 29,7 percenta. Nasleduje PNL s 25,57 percentami a jej predpokladaný koaličný partner USR-PLUS s 15,5 percentami. Do parlamentu by sa aj podľa tohto sčítania, ktoré nezahŕňa hlasy zahraničných Rumunov (približne 265.000), dostalo rovnakých päť strán ako podľa predbežných výsledkov volebnej komisie.

PSD v rumunskej politike dominovala uplynulé desaťročia a v predošlých voľbách pred štyrmi rokmi ešte jasne zvíťazila s vyše 45 percentami hlasov. Posledná vláda PSD vlani padla po obvineniach z korupcie a oslabovania právneho štátu, ako aj masových protestoch v dôsledku kontroverznej reformy súdnictva, keď parlament vyslovil nedôveru kabinetu premiérky Vioricy Dancilaovej. Vnútri samotnej strany spôsobilo tiež krízu uväznenie vplyvného predsedu PSD Livia Dragneu, odsúdeného za korupciu. Nový šéf strany Marcel Ciolacu sa od neho pokúsil dištancovať.

Aktuálne výsledky volieb podľa Reuters odzrkadľujú nespojnosť voličov s vládnymi riešením pandémie nového kronavírusu i zavádzaním úsporných opatrení.