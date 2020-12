KORONAVÍRUS Pápežov silný odkaz: Žiadna pandémia ani kríza nemôže vypnúť svetlo Vianoc

Na pravidelnej spoločnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána na Námestí svätého Petra vo Vatikáne sa zišli desiatky veriacich a pápež sa im tradične prihovoril z okna Apoštolského paláca. Poukázal na to, že na námestí už stojí vianočný strom a pripravuje sa aj Betlehem, vyobrazenie znázorňujúce Svätú rodinu pri narodení Ježiša.

"Tieto symboly Vianoc sa už pripravujú, aj v mnohých domácnostiach, aby potešili deti a tiež dospelých. Sú to symboly alebo prejavy nádeje, predovšetkým v týchto ťažkých časoch," povedal František, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.

Vyzval však veriacich, aby zašli ďalej, aj za tieto "symboly" Vianoc, a ponorili sa do ich "významu" a podstaty. A tým je "Ježiš, Božia láska" a "nekonečné dobro", ktoré prejavil voči svetu. "Toto svetlo nemôže vypnúť žiadna pandémia, žiadna kríza," uviedol pápež a dodal: "Vpustime ho do našich sŕdc a pošlime ďalej tým, čo to najviac potrebujú."