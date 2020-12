Slovinsko v decembri spustí hromadné testovanie obyvateľov na KORONAVÍRUS

Celoštátne pretestovanie populácie by malo začať po 11. decembri. Očakáva sa, že dovtedy by malo do krajiny doraziť prvých 100.000 testov, informoval na tlačovej konferencii slovinský minister zdravotníctva Tomaž Gantar. Dodal, že vláda plánuje nakúpiť celkovo 1,5 milióna antigénových testov.

Podľa Gantara je hromadné testovanie potrebné aj z dôvodu vysokého prírastku denných prípadov nákazy, pre ktoré úrady nezvládajú vystopovať všetky osoby, s ktorými infikovaní prišli do kontaktu. "Dúfal som v lepšie výsledky (obmedzení)," priznal Gantar. V Slovinsku už prebieha testovanie zdravotníkov a zamestnancov v sociálnych zariadeniach. Vláda chce však začať aj s testovaním tzv. kľúčových pracovníkov, ako sú učitelia, vojaci a policajti. Do konca roka potom umožní otestovať sa každému bežnému občanovi, ktorý o to požiada, dodal Gantar.

Šéf slovinského zdravotníctva zároveň vo štvrtok oznámil predĺženie súčasných karanténnych opatrení, ktoré platia od polovice novembra, najmenej o ďalší týždeň. V rámci pandemických reštrikcií Slovinsko minulý mesiac dočasne odstavilo hromadnú dopravu a zakázalo takmer všetky verejné podujatia. Školy a väčšina obchodov zostávajú naďalej zatvorené. Zhruba dvojmiliónové Slovinsko silno zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Od vypuknutia pandémie zaznamenala viac ako 81.000 prípadov nákazy a takmer 1600 úmrtí.