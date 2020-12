KORONAVÍRUS Francúzi zatrhnú ľuďom zahraničné lyžovačky: Chcú takto zabrániť nákaze

Tieto opatrenia sa budú týkať hraníc Francúzska so Španielskom a Švajčiarskom, kde by lyžiarske strediská mali zostať počas vianočných sviatkov otvorené. Nemecko a Taliansko podporujú postup Francúzska v súvislosti so zatvorením lyžiarskych stredísk počas sviatkov; Rakúsko spolu so Španielskom a Švajčiarskom by však chceli nechať svoje strediská otvorené, píše Reuters.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Hraničné kontroly v niektorých oblastiach krajiny budú podľa Castexa posilnené a francúzske úrady budú môcť pre vracajúcich sa občanov zaviesť povinnú karanténu. Francúzsko úrady vo Švajčiarsku a Španielsku žiada, aby takisto počas vianočných prázdnin zatvorili svoje lyžiarske strediská, píše na svojej webovej stránke denník El Periódico de Catalunya.