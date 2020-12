Vo Švajčiarsku drasticky klesá počet nakazených KORONAVÍRUSOM: A to aj bez lockdownu!

Vo Švajčiarsku sa situácia s novými prípadmi infekcie koronavírusom cez víkend ešte viac uvoľnila: Federálny úrad pre verejné zdravie (BAG) informoval od piatku o 8 782 pozitívnych testovod piatku. V priemere teda bolo vírusom infikovaných 2 927 ľudí každý deň - počet nových infekcií každý deň prvýkrát od 15. októbra klesol pod hranicu 3 000.

5. novembra bolo do 24 hodín dosiahnutých 10 128 pozitívnych testov, čo je maximum. Na rozdiel od Nemecka a Rakúska však vláda nereagovala tvrdými opatreniami pre celú krajinu: bary a reštaurácie sú otvorené do 23:00, povolené sú podujatia až pre 50 osôb a voľnočasové aktivity až pre 15 osôb. Čiastočné výluky existujú iba na regionálnej úrovni, napríklad v kantóne Ženeva a Bazilej. David Nabarro, pracovník pre Covid Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), bol pred pár dňami veľmi znepokojený: „Som prekvapený, že sa s tým nezaobchádza ako s národnou núdzovým stavom,“ citovala ho mediálna spoločnosť CH-Media.

Pomerne výrazne viac úmrtí ako v Nemecku

Teraz počet nových infekcií zjavne rýchlo klesá. V rozhovore pre Bild vidí švajčiarsky epidemiológ Andreas Cerny „miestne prispôsobený postup“ ako rozhodujúcu výhodu. Varuje však, že vo Švajčiarsku je stále viac ako dvakrát viac nových prípadov na 100 000 obyvateľov ako v Nemecku.

A počet úmrtí je stále vysoký: vo Švajčiarsku bolo od začiatku pandémie celkovo 4 445 úmrtí, od polovice novembra zomrelo na koronavírus okolo 1 000 ľudí - teda asi dvaapolkrát viac ako v Nemecku.

Dr. Zinn varuje, aby sa nerobili unáhlené závery: "Musíme vidieť, ako sa čísla v Rakúsku a Švajčiarsku vyvíjajú pred Vianocami. Vidíme jasný pokles vo Švajčiarsku, iba malý v Rakúsku - ale Švajčiarsko už hovorí o tom, ako udržiavať lyžiarske strediská stále otvorené. Naozaj si musíme počkať a uvidíme, myslím si, že je príliš skoro na to, aby sme prestali byť v strehu.“