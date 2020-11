Západ chce pri ovplyvňovaní vývoja v Bielorusku využiť aj Rusko, myslí si Lukašenko

MINSK - Alexandr Lukašenko, ktorý sa po sporných voľbách v Bielorusku dal inaugurovať do funkcie prezidenta, v utorok vyhlásil, že Západ nemôže "zvrhnúť systém" v Bielorusku a zosadiť ho z funkcie. Zdôraznil, že to môžu urobiť iba samotní Bielorusi na základe platných zákonov a ústavy.

Podľa agentúry TASS to Lukašenko vyhlásil v utorok, keď v Minsku slávnostne preberal poverovacie listiny od nových veľvyslancov. Lukašenko vo svojom príhovore tvrdil, že západné štáty sa v poslednej dobe veľmi obávajú rozvoja Bieloruska, preto vytvárajú "rôzne systémy na vyvíjanie vplyvu" na bieloruské úrady a bieloruského prezidenta.

"Dostali sa do bodu, keď sú pripravení zapojiť do tohto procesu (aj) Rusko, ale nevedia ako," vyhlásil Lukašenko a dodal, že tak robí na základe "nepriestrelných" faktov. Zdôraznil však pritom, že prezidenta republiky je možné zbaviť moci iba jediným spôsobom. Vysvetlil, že tak môže urobiť iba bieloruský národ, a to na základe existujúcich zákonov a ústavy.

Zdroj: TASR/Andrei Stasevich/BelTA Pool Photo via AP

Lukašenko zároveň poznamenal, že Minsk má záujem o "nekonfliktnú a efektívnu spoluprácu s ostatnými krajinami vrátane západných". Zároveň dodal, že Minsk určite vylučuje "akýkoľvek politický a ekonomický tlak". Uviedol, že Bielorusko v dialógu s partnermi dodržiava zásady otvorenosti, čestnosti a rovnosti.

Masové protesty v Bielorusku trvajú od augusta, keď sa v krajine konali prezidentské voľby, za ktorých víťaza Ústredná volebná komisia vyhlásila Lukašenka. Napriek tomu, že jeho súperi výsledok volieb neuznali, Lukašenko sa dal inaugurovať za hlavu štátu. V reakcii na manipulácie s výsledkami prezidentských volieb a snahu potlačiť protesty proti režimu silou a zastrašovaním opozície a jej prívržencov EÚ ako aj ďalšie štáty uvalili na predstaviteľov bieloruského vedenia cielené sankcie.