KORONAVÍRUS V Česku pribudlo 1509 infikovaných a 40 úmrtí: Uvoľnia sa niektoré opatrenia

PRAHA - V Českej republike potvrdili testy v nedeľu 1509 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 40 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v pondelok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.

V rovnaký deň pred týždňom (15.11.) pribudlo 1887 infikovaných pri 9014 testoch. Cez víkend však bývajú počty novonakazených vo všeobecnosti nižšie, pretože sa robí výrazne menej testov. Počet testov za 22. novembra zatiaľ ministerstvo nezverejnilo. Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 7196. Tieto údaje bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia. Denný nárast úmrtí sa od 20. novembra pohybuje tretí deň po sebe pod hranicou 100 prípadov, viac ako 100 úmrtí za 24 hodín v ČR nepretržite zaznamenávali od 19. októbra.

Česko momentálne eviduje 492.263 potvrdených a 86.966 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 398.101 osôb. Hospitalizovaných bolo do nedeľňajšej 18.00 h 5421 pacientov, stav 839 z nich je vážny; najviac (8283) ich bolo 3. novembra. V Českej republike sa od pondelka uvoľnia epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Tamojšia vláda v piatok rozhodla o znížení úrovne rizika v rámci Protiepidemického systému (PES) z najvyššieho piateho na štvrtý stupeň.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

V rámci štvrtého stupňa môžu byť obchody otvorené do 23.00 h, teda o dve hodiny dlhšie ako počas doterajšieho piateho stupňa. Zákaz nedeľného predaja však zostane naďalej v platnosti. Zároveň bude povolené zhromažďovanie až šiestich osôb a zákaz vychádzania bude platiť od 23.00 h namiesto súčasných 21.00 h. Vláda ďalej rozhodla, že stanovená kapacita prevádzok sa nebude vzťahovať na deti do šiestich rokov. Rodičia s detskými kočíkmi budú môcť vstupovať do obchodov aj bez košíkov a vozíkov. Od pondelka môžu knižnice opäť začať požičiavať knihy, avšak len prostredníctvom výdajných okien. Na svadobných obradoch sa bude môcť zúčastniť maximálne 20 ľudí. Umožnené budú teoretické i praktické záverečné testy v autoškolách. Na farmárskych trhoch bude povolený predaj vianočných ozdôb.