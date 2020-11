KORONAVÍRUS Česká vláda schválila uvoľnenie epidemiologických opatrení od pondelka

V rámci štvrtého stupňa môžu byť obchody otvorené do 23.00 h, teda o dve hodiny dlhšie ako počas súčasného piateho stupňa. Zákaz nedeľného predaja však zostane naďalej v platnosti. Zároveň bude povolené zhromažďovanie až šiestich osôb a zákaz vychádzania bude platiť od 23.00 h namiesto súčasných 21.00 h.

Vláda ďalej rozhodla, že stanovená kapacita prevádzok sa nebude vzťahovať na deti do šiestich rokov. Rodičia s detskými kočíkmi budú môcť vstupovať do obchodov aj bez košíkov a vozíkov. Od pondelka môžu knižnice opäť začať požičiavať knihy, avšak len prostredníctvom výdajných okien. Na svadobných obradoch sa bude môcť zúčastniť maximálne 20 ľudí. Umožnené budú teoretické i praktické záverečné testy v autoškolách. Na farmárskych trhoch bude povolený predaj vianočných ozdôb.

Súčasťou nového Protiepidemického systému je rizikový index od 0 do 100, ktorý predstavuje mieru epidemiologického rizika. Každý český kraj má pripísanú vlastnú hodnotu tohto indexu. Rizikový index následne kraj zaradí do jedného z piatich stupňov, ktoré určujú prísnosť epidemiologických opatrení. Hodnota rizikového indexu od 0 do 19 zodpovedá 1. stupňu, 20 - 39 predstavuje 2. stupeň, 40 - 60 predstavuje 3. stupeň, 61 - 75 predstavuje 4. stupeň a 76 - 100 najprísnejší 5. stupeň. V súčasnosti je hodnota indexu celého Česka 62. Pokiaľ sa hodnota zníži pod 60, vláda bude hlasovať o zmiernení epidemiologických opatrení na tretí stupeň, uviedol Blatný.