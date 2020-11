KORONAVÍRUS mení poradie najdrahších miest na svete: Prekvapenie v Európe!

Ukázal to prieskum britskej analytickej organizácie The Economist Intelligence Unit (EIU), ktorý porovnáva septembrové ceny 138 výrobkov a služieb v 130 mestách po celom svete. Index, ktorý o poradí miest v rebríčku rozhoduje, porovnáva každé mesto s nákladmi na život v New Yorku.

Východná Európa zlacnela

Život v mestách Severnej a Južnej Ameriky, Afriky a východnej Európy v porovnaní s vlaňajškom zlacnel. Životné náklady v mestách západnej Európy naopak vzrástli. Popredným priečkam aj naďalej dominujú ázijské mestá. Do prvej desiatky sa dostali aj štyri západoeurópske mestá, čo je podľa analytikov dané relatívnou silou európskych mien.

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Napríklad v Singapure ceny klesli, pretože z tohto mestského štátu v dôsledku pandémie covidu-19 odišli zahraniční pracovníci, uvádza EIU. Zdražela väčšina čínskych miest, kde spotrebiteľské ceny zvyšuje obchodné napätie medzi Pekingom a Washingtonom.

Ceny najviac vzrástli v Teheráne

Najviac vzrástli ceny v iránskej metropole Teherán, ktorý sa vyšplhal o 27 priečok na 79. miesto. Hlavnou príčinou sú americké sankcie, ktoré komplikujú dodávky tovaru. Naopak najväčší pokles cien vykázali brazílske mestá Rio de Janeiro a Sao Paulo, a to kvôli slabej mene a nárastu chudoby. Z desiatich kategórií, na ktoré sa správa sústredí, najviac zdražel tabak. Naopak najprudší prepad vykázali ceny oblečenia.