Nemecká ministerka: Európa musí posilniť svoju obranu, hoci je závislá od USA

Krampová-Karrenbauerová v prejave na pôde vojenskej akadémie v Hamburgu uviedla, že Európa musí prijať paradox toho, že bez USA nedokáže v dohľadnom čase zaistiť svoju obranu, hoci chce urobiť viac pre samostatnosť. "Myšlienka strategickej autonómie Európy zachádza priďaleko, keď živí ilúziu, že môžeme v Európe zaistiť bezpečnosť, stabilitu a prosperitu bez NATO a bez USA," povedala predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU).

Pochybnosti o budúcnosti povojnovej závislosti Európy od Spojených štátov v posledných rokoch podnecoval americký prezident Donald Trump, keď ostro kritizoval nízke výdavky na obranu niektorých európskych členov NATO, najmä Nemecka.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno vyhlásil, že zmena vlády v Spojených štátoch by mala byť využitá ako príležitosť na snahu o strategickú nezávislosť Európy, nie na poľavenie v takomto úsilí. "Spojené štáty nás budú rešpektovať ako spojencov, len ak budeme seriózni a ak budeme nezávislí, pokiaľ ide o našu obranu," povedal Macron pre časopis Le Grand Continent.

Krampová-Karrenbauerová označila za dôležité, aby mohla Európa vykonávať vojenské operácie, napríklad v Afrike, nezávisle od Spojených štátov. "Je to však niečo úplne iné ako domnievať sa, že európska armáda, nech je zložená alebo vytvorené akokoľvek, by mohla nahradiť Ameriku a udržať Ameriku úplne mimo Európy," zdôraznila.

"Bez jadrového a konvenčného potenciálu Ameriky sa nemôžu Nemecko a Európa chrániť. To sú vecné fakty," povedala ministerka. Poukázala na to, že pri obrane proti balistickým strelám je Európa závislá od USA takmer na 100 percent, pričom na kontinente je umiestnených 76.000 amerických vojakov. "Vykompenzovať toto všetko by podľa serióznych odhadov trvalo desaťročia a naše dnešné obranné rozpočty by pri tom vyzerali viac ako skromne," dodala.