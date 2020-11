Obyvatelia Minska sú v šoku po násilnej smrti mladého muža: Uctili si jeho pamiatku

Ako informoval spravodajský portál TUT.by, Bandarenka bol aktívnym obyvateľom jedného z tzv. dvorov zmien. Ide o spoločenstvá ľudí, ktorí ako formu protestu proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a jeho režimu zvolili revitalizáciu svojho spoločného dvora vlastnými silami, kde si po večeroch alebo cez víkendy organizujú susedské stretnutia či večierky.

Z výpovedí svedkov vyplýva, že Bandarenka vyšiel na dvor v stredu večer, keď sa tam objavila skupina maskovaných mužov, ktorí začali z plota odstraňovať stuhy a vlajky vo farbách protirežimného hnutia.

Zdroj: SITA/AP

Medzi maskovanými osobami a obyvateľmi vypukol slovný a neskôr fyzický konflikt, do ktorého Bandarenka síce nezasahoval, no jeden z mužov ho napriek tomu sotil a on spadol, pričom si silno udrel hlavu. Následne ho naložili do mikrobusu a odviezli. Ešte v ten večer ho s opuchom mozgu a ďalšími zraneniami previezli do nemocnice, kde ho operovali. Jeho stav bol aj po operácii kritický.

Bandarenkova smrť vyvolala v Minsku i v iných častiach krajiny šok. Ľudia sa vo štvrtok večer zišli na dvore jeho domu, kam prinášali kvety a zapaľovali sviečky. Vodiči prechádzajúcich áut na znak podpory trúbili klaksónmi. V okolí tohto "Námestia/dvora zmien" sa podľa TUT.by objavili neoznačené mikrobusy, aké zvyčajne pri svojich zásahoch proti demonštrantom používa polícia. Vo štvrtok však ich posádky nezasahovali.

Zdroj: SITA/AP

Polícia k incidentu uviedla, že Bandarenka bol zranený počas sporu vyvolaného konfliktom v medziľudských vzťahoch. Polícia vysvetlila, že niektorí obyvatelia domov vyvesujú "neštátne" symboly, zatiaľ čo iní ich následne chcú odstrániť a preto dochádza ku konfliktom - občas aj so "žalostnými" dôsledkami, ktoré musí riešiť polícia. Rodina mladého muža vyjadrila nádej, že orgány činné v trestnom konaní vyšetria okolnosti jeho smrti.