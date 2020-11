VIDEO Neuveriteľné zábery z USA! Plač v priamom prenose, Trumpov výraz prehry, internet rúca momentka

Bývalý viceprezident presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov a tak porazil svojho republikánskeho protikantidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.

Emócie v priamom prenose

Politický komentátor Van Jones sa po tom, ako CNN vyhlásila Bidena za víťaza volieb, rozplakal. "Byť rodičom je dnes ráno jednoduchšie, povedať svojim deťom, že na charaktere záleží," povedal v emotívnom prejave v priamom prenose. Jeho úprimné slová mnohých chytili za srdce.

Šialenstvo v uliciach

Strach z nákazy? Počas osláv išiel zjavne bokom. Posúďte sami. V uliciach sa skandovalo, ľudia otvárali šampanské, tancovali... Počty infikovaných pritom v USA stúpajú, v piatok v krajine potvrdili rekordných vyše 127-tisíc nových nakazených.

President-elect Joe Biden's victory over President Trump sparked celebrations in cities across the US, including New York, Atlanta, Chicago, Philadelphia, Miami and Washington, DC. https://t.co/yUT25tM4bN pic.twitter.com/J4JdtWaPam — CNN (@CNN) November 7, 2020

Honking horns. Dancing in the streets. One man popped open a bottle of champagne in the middle of a Brooklyn block.



The news that President-elect Joe Biden had defeated President Trump sparked celebrations across New York City, the president's hometown. https://t.co/g3qBknOP0d — The New York Times (@nytimes) November 7, 2020

“EXCITEMENT.”

Poppin’ bottles of champagne near the White House.

Thousands celebrate Joe Biden being elected the 46th President of the United States.#Election2020 #PresidentElectJoe #JoeBiden pic.twitter.com/7Ka9MvGUCb — Shomari Stone (@shomaristone) November 7, 2020

Cheers erupt in DC from apartments as Press calls election for Biden @nbcwashington pic.twitter.com/M4wE3H7d5z — Mark Segraves (@SegravesNBC4) November 7, 2020

Trumpov výraz prehry

Vyhral som tieto voľby, napísal americký prezident Donald Trump v sobotu na Twitteri. Potom si šiel zahrať golf do svojho klubu v štáte Virgínia.

Zdroj: reprofoto:twitter/Donald J. Trump

Návrat do Bieleho domu, keď sa dozvedel o svojej porážke v prezidentských voľbách, musel byť pre neho náročný. Pred očami mal totiž oslavy. No nie na jeho počesť.

PHOTO OF THE YEAR: Donald J. Trump watches the celebration of his election loss as he returns to the White House from playing golf at his country club. #YOUREFIRED pic.twitter.com/xMuVFtx0eH — Morgan J. Freeman (@mjfree) November 7, 2020

Biely dom neskôr novinárom oznámil, žeTrump ani poprední predstavitelia jeho tímu už v ten deň viac verejne nevystúpia.

Photographers captured Pres. Trump as he returned to the White House from his golf resort on Saturday, met by sprawling... Uverejnil používateľ NowThis Politics Sobota 7. novembra 2020

Jasný odkaz z Londýna

To, že si Trump "odskočil" na golf, neuniklo ani ľuďom v Londýne. Konkrétne zamestnancom múzea voskových figurín Madame Tussauds. Golfový odev obliekli aj "Trumpovmu dvojníkovi".

Zdroj: TASR/AP

Trump vo svojom golfovom klube. Zdroj: TASR/AP

Náhodný záber "rúca" internet

Totálnym hitom sa stal záber, ktorý odvysielala televízia CNN. Na Twitteri ho zdieľa veľké množstvo ľudí. Ide o úplnú momentku zo živého vysielania. Divákov totiž na obrazovkách prekvapil pohľad na nápis "F*ck Trump". Transparent s nelichotivým slovným spojením držala v rukách žena v dave.

CNN just accidentally broadcast live on air a crowd of people playing/ signing along to the uncensored version of “Fuck Donald Trump” @YG pic.twitter.com/vqi7HkAiRX — Masked Gorilla (@MaskedGorilla) November 7, 2020

Voľby, ktoré prepísali históriu

A na záver v serióznejšom duchu. Prezidentský kandidát demokratov Joe Biden si za svoju kandidátku na post viceprezidentky vybral Kamalu Harrisovú, senátorku za štát Kalifornia.

Čím je tento krok výnimočný? Harrisová je prvou Afroameričankou a zároveň prvou Američankou ázijského pôvodu, ktorá sa stala viceprezidentskou kandidátkou.