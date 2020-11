Šokujúce zábery zo Severnej Kórey: Záhadný mrak! Čo robí Kim Čong-un v atómovej továrni?

Minulý týždeň satelity nasnímali šokujúce snímky z Yongbyon Nuclear Scientific Research Center v Severnej Kórei. Záhadné oblaky dymu sa týčili nad závodom na spracovanie uránu. Továreň bola odstavená iba pred niekoľkými mesiacmi, pretože tam povodeň spôsobila katastrofické škody. Vyskytuje sa v závode netesnosť? Vzniká tam jadrový mrak?

Aj keď po povodňových škodách stále pokračujú opravné práce, podľa 38North sa zvýšila všeobecná činnosť jadrového zariadenia v Nyŏngbyŏne. Budova, z ktorej vyšiel oblak dymu, sa v minulosti využívala na regeneráciu a čistenie uránu. Čo sa tam momentálne deje, je však nejasné. Podľa 38North v oblasti tohto komplexu nikdy nebolo vidieť oblaky dymu.

Commercial satellite imagery of the Yongbyon Nuclear Scientific Research Center indicates activity has picked up throughout the complex. https://t.co/ChoTByfbqe