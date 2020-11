Voliči hlasovali počas volieb aj v referende: Podporili legalizáciu marihuany na rekreačné účely

Ilustračné foto

NEW JERSEY - Voliči v americkom štáte New Jersey v drvivej väčšine podporili v referende, ktoré sa koná v rámci utorňajších prezidentských volieb, legalizáciu marihuany na rekreačné účely. Vyplýva to z predbežných výsledkov, o ktorých informovala v stredu agentúra AP.