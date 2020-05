Môže pomôcť marihuana v boji proti KORONAVÍRUSU? Vedci prišli so zaujímavým zistením

Je všeobecne známe, že fajčiari, či už klasických cigariet alebo marihuany, majú slabšie pľúca ako ľudia, ktorí sa tomuto zlozvyku vyhýbajú. Preto nie je nič prekvapujúce, že koronavírus, ktorý napáda najmä pľúca, je pre týchto ľudí nebezpečnejší.

Avšak podľa poľského portálu Fakt24 ukazujú výskumy zaujímavú vec. Niektoré látky, ktoré obsahuje cannabis by podľa vedcov mohli pomôcť zabrániť šíreniu koronavírusu v tele. Výsledky výskumu prekvapili aj samotných vedcov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

"Najskôr sme boli ohromení, no potom sme boli skutočne šťastní. Tieto zistenia a naša práca by mohla mať obrovský vplyv. Nie je totiž veľa liekov, ktoré by boli schopné znížiť infekciu o 70 až 80%," povedala jedna z vedkýň, ktorá na výskume pracovala.

Aj napriek tomu, že tieto výsledky vyvolávajú veľké nádeje, stále ide len o prebežný výskum. Na jeho potvrdenie je potrebné ďalšie skúmanie a štúdie.